DÍA DEL CÁNCER DE MAMA: LA IMPORTANCIA DE LA MAMOGRAFÍA A LOS 40 AÑOS Y DE ADELANTARLA UNA DÉCADA EN CASO DE HISTORIAL FAMILIAR

La combinación de tecnología avanzada, como la mamografía 3D y la ecografía complementaria, con tratamientos menos invasivos y terapias dirigidas, ha transformado significativamente el abordaje de este cáncer.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, fecha que busca sensibilizar y generar conciencia en la población femenina sobre la importancia de acceder a diagnósticos oportunos que permitan prevenir esta enfermedad. En Chile, las estadísticas indican que cada año se registran 40 nuevos casos por cada 100 mil mujeres, y que el 10 % de estos corresponde a causas hereditarias.

Según explicó la doctora Paulina Neira, radióloga del Centro de la Mama de Clínica MEDS, “el mejor examen para diagnosticar un cáncer de mama precozmente es la mamografía. Tal como escuchamos siempre en la campaña, hágase su mamografía, porque está basado en grandes estudios que mostraron que cuando se hace en forma periódica disminuye la mortalidad gracias al diagnóstico precoz”.

Respecto a la edad y frecuencia de los exámenes, la especialista explicó que “en general, las guías médicas recomiendan hacerla desde los 40 años. El intervalo sugerido varía según la guía, pero debe ser cada un año o máximo cada dos años. En mujeres entre 40 y 55 años o antes de la menopausia, es mejor hacerlo cada año. Después de la menopausia, los beneficios son más similares entre hacerlo cada un año o cada dos años, siempre que la mujer tenga un riesgo estándar”.

En este sentido, la doctora Neira precisó que “si hay algún antecedente familiar, sobre todo mamá o hermana con cáncer de mama, eso es un factor de riesgo. Por ejemplo, si la mamá tuvo cáncer a los 45 años, la hija debería empezar a hacerse su mamografía a los 35 años. También la abuela o la tía aumentan el riesgo, por lo que esa mujer debe ser muy aplicada en sus chequeos”.

En cuanto a los avances en tratamiento y diagnóstico, destacó que “el tratamiento ha mejorado mucho. Actualmente la mayoría de los cánceres de mama se tratan con cirugías conservadoras, sin sacar toda la mama, y los tratamientos complementarios de radioterapia y quimioterapia también han mejorado. Además, existen drogas dirigidas para algunos tipos de cáncer específicos, lo que ha mejorado significativamente el pronóstico”.

Sobre el uso de la ecografía mamaria y nuevas tecnologías, la radióloga explicó que “se usa como complemento de la mamografía en mujeres con patrón mamario denso o para caracterizar nódulos detectados. También contamos con mamografía digital y tomosíntesis o mamografía 3D, que permite mejorar la tasa de detección al ver cortes finos de la mama sin superposición de tejido”.

Respecto a la radiación asociada a la mamografía, la facultativa indicó que “la dosis de radiación es muy pequeña y con los nuevos equipos cada vez menor. El beneficio de disminuir la mortalidad por cáncer al encontrarlo precozmente supera ampliamente esta mínima exposición”.

Finalmente, la profesional Clínica MEDS hizo un llamado a la prevención y acción temprana “Las mujeres deben tener presente que existe esta enfermedad, y que actualmente tenemos métodos de diagnóstico precoz que debemos utilizar desde los 40 años hacia arriba. Pidan a su médico una orden de mamografía, y trabajen en factores de riesgo modificables: ejercicio, dieta saludable y disminuir la ingesta de alcohol. Detectada precozmente, esta enfermedad tiene un muy buen pronóstico”, señaló.

​

