SENADOR KUSANOVIC POR RENUNCIA DE MINISTRO DE ENERGÍA: “ESTA SITUACIÓN ERA TAN INTOLERABLE QUE EXIGÍA LA SALIDA INMEDIATA DEL MINISTRO, ASÍ COMO LA DE OTROS POSIBLES RESPONSABLES”

​En medio del escándalo por error en tarifas eléctricas, la tarde de este jueves renuncio el Ministro de Energía, Diego Pardow. Fue la Comisión Nacional de Energía (CNE) la institución que encendió las alarmas, al publicar un informe preliminar que indicaba que el cálculo de las tarifas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue aplicado dos veces por error.



Posteriormente y según los primeros antecedentes, si se corrige la desviación, las cuentas de electricidad podrían bajar en torno al 2% desde enero de 2026. Esta situación genero un gran revuelo político, con solicitudes transversales de renuncia e incluso anuncios de Acusación Constitucional en contra del ministro de Energía, Diego Pardow, que terminaron finalmente con su renuncia.



Para el senador Kusanovic la solución es clara: “Esta situación era tan intolerable que exigía la salida inmediata del ministro, así como la de otros posibles responsables. No podía quedar sin sanciones, menos ante un error tan garrafal que está afectando a millones de chilenos. Por eso es bueno que haya renunciado, pero no creo que deba ser el único” manifestó.



El parlamentario además recalcó la importancia de aprender de estos errores y la necesidad de “adoptar medidas efectivas para que esto no se vuelva a repetir”, señalando que la solución también pasa por “exigir la devolución de lo cobrado en exceso a los ciudadanos con los intereses que correspondan”.













