16 de marzo de 2026
PEDRO GLATZ MIEMBRO DE RUMBO COLECTIVO ANALIZA EL ESCENARIO POLÍTICO EN CHILE
Buenos Días Región
El miembro del directorio de Rumbo Colectivo, Pedro Glatz, conversó con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones sobre el escenario político actual y el trabajo que desarrolla el centro.
Glatz explicó que Rumbo Colectivo es un centro de estudios que busca fortalecer el debate público en temas como derechos sociales, políticas públicas, transición energética y cambio climático.
Durante la entrevista, también abordó el avance de discursos conservadores a nivel internacional, señalando que responde a una crisis más amplia de los sistemas democráticos.
Finalmente, sostuvo que en Chile el fenómeno de alternancia en el poder refleja tensiones sociales como la desigualdad y el desgaste del sistema político, desafíos que, a su juicio, siguen presentes en el debate nacional.
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Un ataque fue difundido en redes sociales por la cuenta Defendamos Patagonia. Carabineros informó que solo se recibió una denuncia por encender una fuente de calor en un lugar prohibido, sin que se reportara agresión.
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