PEDRO GLATZ MIEMBRO DE RUMBO COLECTIVO ANALIZA EL ESCENARIO POLÍTICO EN CHILE

​El miembro del directorio de Rumbo Colectivo, Pedro Glatz, conversó con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones sobre el escenario político actual y el trabajo que desarrolla el centro.

Glatz explicó que Rumbo Colectivo es un centro de estudios que busca fortalecer el debate público en temas como derechos sociales, políticas públicas, transición energética y cambio climático.

Durante la entrevista, también abordó el avance de discursos conservadores a nivel internacional, señalando que responde a una crisis más amplia de los sistemas democráticos.

Finalmente, sostuvo que en Chile el fenómeno de alternancia en el poder refleja tensiones sociales como la desigualdad y el desgaste del sistema político, desafíos que, a su juicio, siguen presentes en el debate nacional.

