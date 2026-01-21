Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de enero de 2026

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA EL GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST Y APUESTA POR UN GOBIERNO TRANSVERSAL Y TECNÓCRATA

Buenos Días Región

manuel josé correa silva

En una nueva edición de Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva realizó un análisis del gabinete de ministros presentado por el presidente electo José Antonio Kast, quienes asumirán sus funciones el próximo 11 de marzo de 2026. Según el invitado, no existieron grandes sorpresas, ya que varios nombres habían sido anticipados previamente por la prensa.

Uno de los puntos que destacó fue la conformación del biministerio de Economía y Minería, descartándose finalmente la creación de un tri ministerio que inicialmente se había comentado tras el triunfo electoral. Correa subrayó que este cambio refleja ajustes pragmáticos dentro del diseño del nuevo gobierno y la necesidad de adaptarse a escenarios políticos y administrativos concretos.

Respecto a la composición del gabinete, el economista indicó que se trata mayoritariamente de independientes, con una presencia menor de figuras políticas tradicionales. A su juicio, esta configuración tiene ventajas y desafíos, ya que la solidez del gabinete dependerá del desempeño, la capacidad de gestión y el respaldo ciudadano que logre mantener el presidente Kast durante su mandato.

Correa valoró la amplitud política del gabinete, señalando que se observa una apertura hacia distintas sensibilidades, incorporando figuras provenientes del mundo independiente, del sector privado y de distintos sectores políticos. En ese contexto, planteó que el Partido Republicano, por sí solo, no cuenta con la estructura suficiente para cubrir todos los cargos del Estado, por lo que la colaboración con otros sectores resulta necesaria.

Finalmente, el economista enfatizó que el nuevo gabinete presenta un perfil marcadamente tecnocrático, con profesionales de trayectoria y currículums sólidos, predominando abogados e ingenieros comerciales. A su juicio, este enfoque puede contribuir a evitar improvisaciones y entregar mayor estabilidad al país, siempre que se logre replicar este criterio en los equipos regionales y en los distintos niveles de gobierno.



Manuel José Correa Silva 15 de enero

ECONOMISTA MANUEL J. CORREA ANALIZA LOS “MIL AVANCES PARA CHILE” Y CUESTIONA EL BALANCE FINAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE BORIC

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

Leer Más

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

hcmvisualizador
nuestrospodcast
femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PUNTA ARENAS EN LÍNEA (5)

PUNTA ARENAS EN LÍNEA SUMA SERVICIOS PARA PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
concejalrisco

CONCEJAL JORGE RISCO ABORDA MANEJO DE ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL, FONDOS FRIL Y FUTURO DE LA CASA AZUL DEL ARTE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250