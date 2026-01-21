ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA EL GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST Y APUESTA POR UN GOBIERNO TRANSVERSAL Y TECNÓCRATA

En una nueva edición de Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva realizó un análisis del gabinete de ministros presentado por el presidente electo José Antonio Kast, quienes asumirán sus funciones el próximo 11 de marzo de 2026. Según el invitado, no existieron grandes sorpresas, ya que varios nombres habían sido anticipados previamente por la prensa.

Uno de los puntos que destacó fue la conformación del biministerio de Economía y Minería, descartándose finalmente la creación de un tri ministerio que inicialmente se había comentado tras el triunfo electoral. Correa subrayó que este cambio refleja ajustes pragmáticos dentro del diseño del nuevo gobierno y la necesidad de adaptarse a escenarios políticos y administrativos concretos.

Respecto a la composición del gabinete, el economista indicó que se trata mayoritariamente de independientes, con una presencia menor de figuras políticas tradicionales. A su juicio, esta configuración tiene ventajas y desafíos, ya que la solidez del gabinete dependerá del desempeño, la capacidad de gestión y el respaldo ciudadano que logre mantener el presidente Kast durante su mandato.

Correa valoró la amplitud política del gabinete, señalando que se observa una apertura hacia distintas sensibilidades, incorporando figuras provenientes del mundo independiente, del sector privado y de distintos sectores políticos. En ese contexto, planteó que el Partido Republicano, por sí solo, no cuenta con la estructura suficiente para cubrir todos los cargos del Estado, por lo que la colaboración con otros sectores resulta necesaria.

Finalmente, el economista enfatizó que el nuevo gabinete presenta un perfil marcadamente tecnocrático, con profesionales de trayectoria y currículums sólidos, predominando abogados e ingenieros comerciales. A su juicio, este enfoque puede contribuir a evitar improvisaciones y entregar mayor estabilidad al país, siempre que se logre replicar este criterio en los equipos regionales y en los distintos niveles de gobierno.





