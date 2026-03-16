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16 de marzo de 2026

150 DEPORTISTAS DIERON VIDA AL PRIMER TRIATLÓN DEL ESTRECHO EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

milenkobradanovic

Un positivo balance dejó la realización del primer Triatlón del Estrecho, evento deportivo que se desarrolló este domingo 15 de marzo en Punta Arenas y que reunió a cerca de 150 participantes en una exigente competencia que combinó natación, ciclismo y trote en uno de los escenarios más australes del planeta.

La actividad fue destacada por su creador y productor, Milenko Bradanovic, quien conversó sobre la experiencia y sus resultados durante la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que se abordaron los detalles de la competencia y la participación de deportistas locales y visitantes.

La prueba comenzó con el segmento de natación de 750 metros en el Estrecho de Magallanes, con largada en aguas australes frente a la costanera de la ciudad. El circuito estuvo delimitado con boyas de alta visibilidad y contó con acompañamiento permanente de embarcaciones y personal de seguridad, considerando que se trató de una prueba en mar abierto y en aguas frías. Para participar fue obligatorio el uso de traje de neopreno y gorra oficial.

Posteriormente, los competidores enfrentaron el tramo de ciclismo de 20 kilómetros por la Costanera del Estrecho, en un trazado sobre asfalto marcado por la constante brisa oceánica y desniveles moderados. El recorrido, con paisaje continuo frente al Estrecho de Magallanes, puso a prueba la resistencia de los triatletas, quienes debieron enfrentar además el característico viento de la zona.

La competencia concluyó con el segmento de trote de 5 kilómetros en un circuito costero-urbano frente al denominado Fin del Mundo, donde los participantes avanzaron acompañados por el público y con vista directa al mar. El recorrido finalizó con la meta frente al Estrecho, en un entorno que combinó deporte, historia y uno de los paisajes más australes del continente.

La primera versión del Triatlón del Estrecho se consolidó así como una experiencia deportiva única en la región, integrando desafío físico, naturaleza y el emblemático escenario del Estrecho de Magallanes.



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