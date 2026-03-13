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13 de marzo de 2026

CITY TOUR "HUELLAS ANTÁRTICAS" MARCA EL PENÚLTIMO RECORRIDO DE LA TEMPORADA

La actividad municipal gratuita permitió recorrer hitos urbanos vinculados a la historia antártica de la ciudad.

CITY TOUR HUELLAS ANTÁRTICAS (1)

La Municipalidad de Punta Arenas realizó este viernes el penúltimo city tour de la temporada, instancia que convocó a vecinos y visitantes para participar del recorrido patrimonial denominado "Huellas Antárticas", iniciativa que releva la histórica relación de la ciudad con el continente blanco.

El circuito, organizado por la Unidad de Turismo del municipio, contempló siete estaciones dentro del radio urbano, comenzando en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero y finalizando en la Costanera del Estrecho, específicamente en el Monumento al Piloto Pardo Villalón, figura clave en el rescate de la expedición del explorador Ernest Shackleton en 1916.

El profesional de la Unidad de Turismo, Iván Torres, explicó que esta actividad forma parte de los recorridos patrimoniales que el municipio desarrolla durante la temporada turística. "Hoy realizamos el recorrido Huellas Antárticas en Punta Arenas, por distintos puntos de la ciudad relacionados con la Antártica; son siete estaciones. Comenzamos aquí en la Plaza de Armas y finalizamos en la Costanera del Estrecho con el monumento al Piloto Pardo", indicó.

El funcionario municipal destacó además la alta participación que han tenido estos recorridos. "Los tours han sido bastante importantes y hemos tenido una gran concurrencia de personas. Invitamos desde ya al próximo viernes 20 de marzo, cuando realizaremos el último tour de la temporada, denominado "Tras las huellas del pasado". Las personas solo deben llegar a la plaza a las 15:00 horas en punto, porque iniciamos a esa hora y el recorrido dura aproximadamente una hora caminando", agregó.

Entre los participantes se encontraba Héctor Cárdenas, quien valoró la instancia como una oportunidad para conocer y valorar la historia local. "Lo encuentro muy interesante, porque nos ayuda especialmente a las personas adultas mayores a reconocer nuestra historia y nuestro patrimonio, y a valorarlo. Ya había participado antes y ha sido una experiencia muy importante", señaló.

La actividad también contó con visitantes extranjeros. Alejandra Faiazzo, turista argentina proveniente de Neuquén, destacó la posibilidad de acceder a este tipo de iniciativas. "Es muy interesante llegar a una ciudad que uno no conoce y tener la posibilidad, sin costo, de aprender un poco del lugar que uno está visitando y de su historia. Nos sorprendió Punta Arenas por lo grande de la ciudad, su arquitectura y sus edificios patrimoniales", comentó.

Desde el municipio indicaron que estos recorridos buscan poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la comuna, además de reforzar el rol de Punta Arenas como una de las principales puertas de entrada a la Antártica.

El último city tour de la temporada, denominado "Tras las huellas del pasado", se realizará el próximo viernes a las 15:00 horas, con punto de encuentro en el Centro de Información Turística ubicado en la Plaza de Armas Muñoz Gamero. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

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