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15 de marzo de 2026

IVª BRIGADA AÉREA REALIZA CHARLA VOCACIONAL A ESTUDIANTES DEL LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI DE PUNTA ARENAS

​La actividad se desarrolló en el marco del Mes del Aire y del Espacio y permitió a alumnos de cuarto medio conocer las distintas alternativas de ingreso a la Fuerza Aérea de Chile.

CHARLA LICEO CONTARDI PUNTA ARENAS IVBA 4

En el marco de las actividades del Mes del Aire y del Espacio en la Región de Magallanes, con el que se conmemoran 96 años de la Fuerza Aérea de Chile, Aviadores Militares de la IVª Brigada Aérea realizaron una charla vocacional en el Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas, dirigida a estudiantes de cuarto medio interesados en conocer oportunidades de ingreso a la institución.

Durante la jornada, los jóvenes recibieron información sobre el funcionamiento y los requisitos de postulación a la Escuela de Aviación, establecimiento encargado de formar a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. También se presentaron detalles sobre la Escuela de Especialidades, plantel donde se forman los integrantes del Personal de Cuadro Permanente, quienes posteriormente se desempeñan en funciones que van desde cabos hasta suboficiales.

En la instancia además se abordaron otras vías de ingreso a la institución, como los cursos especiales destinados a técnicos y profesionales, junto con el proceso para integrarse como Soldado de Tropa Profesional. La exposición permitió a los estudiantes conocer las distintas áreas en las que se puede desarrollar una carrera dentro de la Fuerza Aérea.

Los alumnos participaron activamente realizando consultas sobre la vida de un aviador militar, sus responsabilidades y las tareas que cumplen en el servicio. La actividad también permitió acercar a los jóvenes de la región a las oportunidades de formación y desarrollo profesional que ofrece la institución.

Desde la IVª Brigada Aérea señalaron que esta fue la primera visita a establecimientos educacionales de la Región de Magallanes durante el Mes del Aire y del Espacio, iniciativa que forma parte del programa permanente de difusión y orientación vocacional que la Fuerza Aérea de Chile realiza en distintos puntos del país.



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IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN PUNTA ARENAS POR EL MES DEL AIRE Y DEL ESPACIO

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