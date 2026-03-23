REGRESA CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE" CON CHARLA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ANTÁRTICA EN MAGALLANES

El Instituto Antártico Chileno (INACH) anuncia el regreso de su ciclo "Ciencia y chocolate", una iniciativa de divulgación científica que busca acercar el conocimiento antártico a la comunidad magallánica, a través de charlas amenas en un ambiente cercano y distendido en compañía de una taza de chocolate caliente.

Este espacio, ya consolidado en la programación anual del Instituto, se realiza el último miércoles de cada mes y reúne a investigadores e investigadoras para compartir sus estudios y experiencias sobre la Antártica, promoviendo el diálogo entre la ciencia y la ciudadanía.

La primera sesión del año se realizará de manera presencial el miércoles 25 de marzo a las 18:30 horas en la sede central del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055) y estará a cargo de Elías Barticevic Cornejo, investigador del Departamento Científico del INACH y parte del equipo del Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico. En la ocasión, el profesional presentará la charla denominada "Resultado de encuesta: la Antártica en el corazón de los habitantes de Punta Arenas y Puerto Williams".

En la instancia se darán a conocer los principales resultados de una encuesta desarrollada en el marco del proyecto Nodo Antártico, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El estudio revela una percepción compleja y multifacética sobre la Antártica, donde el Continente Blanco se posiciona como un elemento clave en la identidad colectiva de los y las habitantes de Punta Arenas y Puerto Williams, aunque con un vínculo que muchas veces es más simbólico que práctico.

La invitación es a participar de esta primera jornada de "Ciencia y chocolate" y ser parte de un espacio de encuentro donde la ciencia se comparte de manera cercana, fomentando el interés y la reflexión sobre el rol de la Antártica en la región.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).