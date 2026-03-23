Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de marzo de 2026

REGRESA CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE" CON CHARLA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ANTÁRTICA EN MAGALLANES

La iniciativa de divulgación retorna con un nuevo encuentro abierto a la comunidad que se realizará este miércoles 25 de marzo a las 18:30 horas en el edificio de INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055).

ciencia y chocolate (6) (1)

El Instituto Antártico Chileno (INACH) anuncia el regreso de su ciclo "Ciencia y chocolate", una iniciativa de divulgación científica que busca acercar el conocimiento antártico a la comunidad magallánica, a través de charlas amenas en un ambiente cercano y distendido en compañía de una taza de chocolate caliente. 

Este espacio, ya consolidado en la programación anual del Instituto, se realiza el último miércoles de cada mes y reúne a investigadores e investigadoras para compartir sus estudios y experiencias sobre la Antártica, promoviendo el diálogo entre la ciencia y la ciudadanía.

La primera sesión del año se realizará de manera presencial el miércoles 25 de marzo a las 18:30 horas en la sede central del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055) y estará a cargo de Elías Barticevic Cornejo, investigador del Departamento Científico del INACH y parte del equipo del Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico. En la ocasión, el profesional presentará la charla denominada "Resultado de encuesta: la Antártica en el corazón de los habitantes de Punta Arenas y Puerto Williams". 

En la instancia se darán a conocer los principales resultados de una encuesta desarrollada en el marco del proyecto Nodo Antártico, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). 

El estudio revela una percepción compleja y multifacética sobre la Antártica, donde el Continente Blanco se posiciona como un elemento clave en la identidad colectiva de los y las habitantes de Punta Arenas y Puerto Williams, aunque con un vínculo que muchas veces es más simbólico que práctico. 

La invitación es a participar de esta primera jornada de "Ciencia y chocolate" y ser parte de un espacio de encuentro donde la ciencia se comparte de manera cercana, fomentando el interés y la reflexión sobre el rol de la Antártica en la región. 

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

fosil-1-750x400

FÓSILES REVELAN EL MISTERIO DE UNA ESPECIE ANTÁRTICA QUE SOBREVIVIÓ A LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST CAE A 51% Y DESAPROBACIÓN SUBE A 42%

Leer Más

Por otra parte, un 48% de los encuestados cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal.

Por otra parte, un 48% de los encuestados cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal.

cadem-aprobacion-del-presidente-kast-cae-a-51-y-desaprobacion-sube-a-42-750x400
nuestrospodcast
rehabilitación colectores

AGUAS MAGALLANES INFORMA TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS EN REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN PUNTA ARENAS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
ciencia y chocolate (6) (1)

REGRESA CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE" CON CHARLA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ANTÁRTICA EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CRISOL

BANDA REGIONAL CRISOL ANUNCIA LANZAMIENTO DE CICLO DE PRESENTACIONES “MÚSICA PARA RESISTIR”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Sandra y Karina Martinic

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA UN NUEVO FÁRMACO PARA LA ATENCIÓN DEL ACV

andeslevers