DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES VISITA LA ISLA REY JORGE Y RELEVA DESAFÍOS EN INFRAESTRUCTURA Y PROYECCIÓN CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA

La delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, concretó este domingo 29 su primera visita a la isla Rey Jorge, donde pudo conocer en terreno las capacidades operativas, científicas y logísticas de ese territorio.

Dicha visita ocurre solo diez días después de la llegada del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y forma parte de una agenda orientada a reforzar la presencia del Estado de Chile en el territorio antártico.

Durante su recorrido, la autoridad regional visitó la base "Profesor Julio Escudero", del Instituto Antártico Chileno (INACH), donde sostuvo un encuentro con sus funcionarias y funcionarios, y personal logístico.

El subdirector administrativo del INACH, Claudio Salas, quien acompañó y guió a la delegada en su visita, valoró la instancia y señaló que "como INACH estamos muy contentos de que una representante del Gobierno, en este caso de nivel regional, haya considerado el territorio antártico dentro de sus primeras visitas y que esta se haya concretado a través de nuestra institución, lo que consideramos muy relevante".

La delegada destacó el nivel de desarrollo científico que se lleva a cabo en la base, subrayando su capacidad operativa, incluso durante el invierno. Sin embargo, advirtió que existen brechas importantes en materia de infraestructura. "Tenemos que trabajar mucho como Estado para que existan instalaciones adecuadas para toda la labor que se desarrolla en este territorio", afirmó.

Asimismo, su agenda contempló un recorrido por la base Frei de la Fuerza Aérea de Chile y la Capitanía de Puerto de la Armada de Chile. "Pude conocer las instalaciones, compartir con personal de las Fuerzas Armadas y también con investigadores del INACH. La labor que se hace acá es muy importante para Chile y el mundo", señaló Farías, destacando el rol de estas bases en la colaboración internacional y en tareas de apoyo, incluso en situaciones de rescate.

También mencionó la importancia de fortalecer la conectividad y las condiciones operativas, incluyendo la pista del aeródromo Teniente Marsh, clave para el acceso y funcionamiento de las bases. Esta visita le permitió a la delegada identificar múltiples desafíos y proyectar acciones concretas a futuro: "Me voy con hartas tareas. Hay varias necesidades y también misiones planteadas por los equipos en terreno. Ahora el desafío es ver qué se puede hacer para concretar, a corto, mediano y largo plazo, obras en el Continente Blanco".

Finalmente, Farías subrayó el rol estratégico de la Antártica para el país y el de la región de Magallanes en su proyección. "Como delegada presidencial de Magallanes y de la Antártica Chilena es un honor estar aquí y ser parte de este esfuerzo país", concluyó, reafirmando el papel de la región austral como puerta de entrada al Último Continente.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).