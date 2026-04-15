LANZAMIENTO EN PUNTA ARENAS: EL DESAFÍO DE LLEVAR LA ANTÁRTICA A LAS AULAS CHILENAS SE HACE REALIDAD EN NUEVA PUBLICACIÓN

En una ceremonia realizada este lunes 06 de abril en las dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH), y ante la presencia de autoridades locales y nacionales del quehacer polar, se presentó oficialmente el libro Educación Antártica en Chile: Experiencias, aprendizajes y proyecciones.

La obra, que sistematiza diversas estrategias pedagógicas, pone especial relieve en la contribución de la docente de INACAP, María Francisca Pérez Obando; su artículo profundiza en el impacto del patrimonio y el turismo antártico desde la perspectiva de Punta Arenas, reafirmando la importancia de la educación técnica y profesional en la construcción de una identidad soberana y sostenible sobre el Continente Blanco.



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