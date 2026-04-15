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15 de abril de 2026

LANZAMIENTO EN PUNTA ARENAS: EL DESAFÍO DE LLEVAR LA ANTÁRTICA A LAS AULAS CHILENAS SE HACE REALIDAD EN NUEVA PUBLICACIÓN

La obra, que sistematiza diversas estrategias pedagógicas, pone especial relieve en la contribución de la docente de INACAP, María Francisca Pérez Obando; su artículo profundiza en el impacto del patrimonio y el turismo antártico desde la perspectiva de Punta Arenas.

María Francisca Pérez

En una ceremonia realizada este lunes 06 de abril en las dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH), y ante la presencia de autoridades locales y nacionales del quehacer polar, se presentó oficialmente el libro Educación Antártica en Chile: Experiencias, aprendizajes y proyecciones. 

La obra, que sistematiza diversas estrategias pedagógicas, pone especial relieve en la contribución de la docente de INACAP, María Francisca Pérez Obando; su artículo profundiza en el impacto del patrimonio y el turismo antártico desde la perspectiva de Punta Arenas, reafirmando la importancia de la educación técnica y profesional en la construcción de una identidad soberana y sostenible sobre el Continente Blanco.

 
https://institutobase.cl/wp-content/uploads/2025/11/LIBRO-BASE-2025_Educacion-Antartica-en-Chile_Experiencias-aprendizajes-y-proyecciones_Descarga-online.pdf

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