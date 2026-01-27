REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FELINO SILVESTRE PROTAGONIZA CHARLA SOBRE BIODIVERSIDAD EN MAGALLANES ESTE 28 DE ENERO

Un registro fotográfico realizado de manera fortuita durante actividades en terreno permitió documentar la presencia de un pequeño felino silvestre en la Región de Magallanes, un hallazgo que será el eje central del Ciclo de Charlas | Biodiversidad en Magallanes, a realizarse el próximo 28 de enero.

La actividad abordará la relevancia de la observación local y el valor que tienen los registros fotográficos para ampliar el conocimiento sobre la fauna regional, especialmente de especies poco visibles o escasamente estudiadas. Asimismo, se destacará el rol fundamental que cumple la comunidad en la conservación de la biodiversidad del territorio.

La charla será dictada por Ignacio Serdna y busca acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, promoviendo el respeto y la convivencia responsable con la fauna silvestre. El encuentro se realizará a las 18:30 horas en el Espacio INJUV, ubicado en Lautaro Navarro #631. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza a través de formulario en línea.

