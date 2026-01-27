Punta Arenas,
27 de enero de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FELINO SILVESTRE PROTAGONIZA CHARLA SOBRE BIODIVERSIDAD EN MAGALLANES ESTE 28 DE ENERO

​La observación fortuita de un esquivo carnívoro da origen a una charla abierta a la comunidad sobre biodiversidad y conservación en la región.

primera salida (1)

Un registro fotográfico realizado de manera fortuita durante actividades en terreno permitió documentar la presencia de un pequeño felino silvestre en la Región de Magallanes, un hallazgo que será el eje central del Ciclo de Charlas | Biodiversidad en Magallanes, a realizarse el próximo 28 de enero.

La actividad abordará la relevancia de la observación local y el valor que tienen los registros fotográficos para ampliar el conocimiento sobre la fauna regional, especialmente de especies poco visibles o escasamente estudiadas. Asimismo, se destacará el rol fundamental que cumple la comunidad en la conservación de la biodiversidad del territorio.

La charla será dictada por Ignacio Serdna y busca acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, promoviendo el respeto y la convivencia responsable con la fauna silvestre. El encuentro se realizará a las 18:30 horas en el Espacio INJUV, ubicado en Lautaro Navarro #631. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza a través de formulario en línea.

*Link formulario:*
O también más información en el instagram de @pajarerasaustrales


Diapositiva2

ESTE 31 DE ENERO, LA FAMILIA SALESIANA CONMEMORA AL PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

INSTITUCIONES PÚBLICAS SE REUNIERON PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA FRENTE A EVENTUALES CONTINGENCIAS AMBIENTALES

PROYECTO INTERNACIONAL POLARIN CONCLUYE EXITOSA PRIMERA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA DESDE MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE