10 PERSONAS DETENIDAS EN PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA POR SOBORNO Y COHECHO
El lunes se efectuará la formalización.
10 personas fueron detenidas en planta de revisión técnica investigadas por los delitos de soborno, cohecho, falsificación de instrumento público e infracción a la ley de tránsito. El lunes se efectuará formalización de cargos para funcionarios de la planta y un excarabinero.
Hoy, se formalizó a dos sobornantes detenidos en flagrancia.
