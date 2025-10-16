Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de octubre de 2025

SENDA MAGALLANES INVITA A REFLEXIONAR EN EL MES DE LA RECUPERACIÓN CON LA AUDIOSERIE “1412: ESTO ES SIN JUZGAR”

​La campaña nacional busca derribar los estigmas asociados al consumo problemático de alcohol y otras drogas. En Magallanes, mensualmente se atienden cerca de 200 personas en alguno de los 10 programas de tratamiento disponibles.

Afiche-1412-Audioserie

​En el marco del Mes de la Recuperación 2025, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, presentó la segunda temporada de la audioserie “1412: Esto es sin juzgar”, una producción que busca abrir la conversación sobre el consumo problemático desde una mirada empática y sin prejuicios.

 
La campaña busca visibilizar el Fono Drogas y Alcohol 1412, un canal de orientación gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, además de reforzar la importancia del acceso a tratamiento gratuito y del acompañamiento social durante los procesos de recuperación.

 
“Queremos derribar los prejuicios que aún persisten. Cada persona que enfrenta un consumo problemático vive una historia distinta, y detrás de cada proceso hay valentía, esfuerzo y esperanza. Esta audioserie nos recuerda que nadie debe ser juzgada o juzgado por pedir ayuda o intentar recuperarse”, señaló la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes.

 
En la región, son 197 personas las que se atienden mensualmente en algunos de los 10 programas de tratamiento que SENDA pone a disposición de la comunidad y que en la región son ejecutados por el Servicio de Salud Magallanes. Estas atenciones ofrecen atención multidisciplinaria tanto ambulatoria como residencial, según las necesidades de cada persona.
Los programas son gratuitos, están disponibles para personas afiliadas a Fonasa, niños, niñas y adolescentes sin previsión, y también para personas en situación de calle o en conflicto con la justicia.

 
“Queremos poner en valor las historias locales de recuperación, de esfuerzo y de segundas oportunidades. Todos y todas podemos ser parte de la red que sostiene estos procesos: escuchando, comprendiendo y acompañando sin juzgar”, añadió la directora regional.

 

“1412: Esto es sin juzgar”, una audioserie para escuchar con empatía
La segunda temporada de la audioserie “1412: Esto es sin juzgar” presenta seis nuevos capítulos protagonizados por el actor Daniel Muñoz, quien interpreta a un consejero del Fono 1412.
Cada historia aborda realidades distintas:
Las dudas de madres y padres frente al consumo de sus hijos e hijas.
Las barreras que enfrentan las mujeres al buscar apoyo.
El impacto del consumo en los entornos laborales.
La normalización del alcohol en la vida cotidiana.
Los riesgos del consumo de drogas sintéticas en jóvenes.

Los episodios cuentan además con la participación de Amparo Noguera, Marcelo Alonso, Mariana Di Girómalo, Andrew Bargsted, Gastón Salgado y Camila Oliva, y estarán disponibles durante octubre en Spotify y en el sitio web de senda: www.senda.gob.cl

 
Cabe destacar que la primera temporada de esta campaña fue reconocida con dos premios de oro en los IAB MIXX Chile 2024, incluyendo el máximo galardón “Best in Show”, por su aporte a la comunicación digital con sentido social.
El Fono Drogas y Alcohol 1412 atiende cada año a más de 22 mil personas en todo Chile, ofreciendo orientación profesional y acompañamiento tanto a quienes presentan consumo como a sus familiares y entorno cercano.

 
El 74% de las llamadas proviene de mujeres, principalmente madres o parejas, y las consultas más frecuentes se relacionan con alcohol, cocaína y pasta base.

 
Además, SENDA implementó recientemente un canal de chat disponible todos los días entre las 08:00 y 20:00 horas, orientado especialmente a personas jóvenes que prefieren comunicarse por medios digitales.

 
Durante octubre, SENDA conmemora el Mes de la Recuperación, una fecha que busca visibilizar los derechos de las personas en proceso de cambio y recordar que la recuperación es posible cuando existen apoyo, escucha y oportunidades reales de integración social.

AGIA MAGALLANES

AGIA BUSCA SUMAR A NUEVAS PYMES DE CARA A LA EXPO MAGALLANES 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
nuestrospodcast
stand 2

LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FOTO 6 En la capilla de Fuerte Bulnes, el padre Marosa bautiza a Belisario Coliboro

PROYECTO ‘’MEMORIA DE UN BAUTIZO’’ INVESTIGA LA HISTORIA SOCIAL DE UNA FAMILIA INDÍGENA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bloquedepresivo

EMILIO D. VALDÉS INVITA AL TRIBUTO A “BLOQUE DEPRESIVO” ESTE 24 DE OCTUBRE EN EL CASINO DREAMS

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO COMUNICADO 2

LA DEMOCRACIA CRISTIANA OFICIALIZA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE PABLO BUSSENIUS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250