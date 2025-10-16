SENDA MAGALLANES INVITA A REFLEXIONAR EN EL MES DE LA RECUPERACIÓN CON LA AUDIOSERIE “1412: ESTO ES SIN JUZGAR”

​En el marco del Mes de la Recuperación 2025, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, presentó la segunda temporada de la audioserie “1412: Esto es sin juzgar”, una producción que busca abrir la conversación sobre el consumo problemático desde una mirada empática y sin prejuicios.



La campaña busca visibilizar el Fono Drogas y Alcohol 1412, un canal de orientación gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, además de reforzar la importancia del acceso a tratamiento gratuito y del acompañamiento social durante los procesos de recuperación.



“Queremos derribar los prejuicios que aún persisten. Cada persona que enfrenta un consumo problemático vive una historia distinta, y detrás de cada proceso hay valentía, esfuerzo y esperanza. Esta audioserie nos recuerda que nadie debe ser juzgada o juzgado por pedir ayuda o intentar recuperarse”, señaló la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes.



En la región, son 197 personas las que se atienden mensualmente en algunos de los 10 programas de tratamiento que SENDA pone a disposición de la comunidad y que en la región son ejecutados por el Servicio de Salud Magallanes. Estas atenciones ofrecen atención multidisciplinaria tanto ambulatoria como residencial, según las necesidades de cada persona.

Los programas son gratuitos, están disponibles para personas afiliadas a Fonasa, niños, niñas y adolescentes sin previsión, y también para personas en situación de calle o en conflicto con la justicia.



“Queremos poner en valor las historias locales de recuperación, de esfuerzo y de segundas oportunidades. Todos y todas podemos ser parte de la red que sostiene estos procesos: escuchando, comprendiendo y acompañando sin juzgar”, añadió la directora regional.





“1412: Esto es sin juzgar”, una audioserie para escuchar con empatía

La segunda temporada de la audioserie “1412: Esto es sin juzgar” presenta seis nuevos capítulos protagonizados por el actor Daniel Muñoz, quien interpreta a un consejero del Fono 1412.

Cada historia aborda realidades distintas:

Las dudas de madres y padres frente al consumo de sus hijos e hijas.

Las barreras que enfrentan las mujeres al buscar apoyo.

El impacto del consumo en los entornos laborales.

La normalización del alcohol en la vida cotidiana.

Los riesgos del consumo de drogas sintéticas en jóvenes.



Los episodios cuentan además con la participación de Amparo Noguera, Marcelo Alonso, Mariana Di Girómalo, Andrew Bargsted, Gastón Salgado y Camila Oliva, y estarán disponibles durante octubre en Spotify y en el sitio web de senda: www.senda.gob.cl



Cabe destacar que la primera temporada de esta campaña fue reconocida con dos premios de oro en los IAB MIXX Chile 2024, incluyendo el máximo galardón “Best in Show”, por su aporte a la comunicación digital con sentido social.

El Fono Drogas y Alcohol 1412 atiende cada año a más de 22 mil personas en todo Chile, ofreciendo orientación profesional y acompañamiento tanto a quienes presentan consumo como a sus familiares y entorno cercano.



El 74% de las llamadas proviene de mujeres, principalmente madres o parejas, y las consultas más frecuentes se relacionan con alcohol, cocaína y pasta base.



Además, SENDA implementó recientemente un canal de chat disponible todos los días entre las 08:00 y 20:00 horas, orientado especialmente a personas jóvenes que prefieren comunicarse por medios digitales.



Durante octubre, SENDA conmemora el Mes de la Recuperación, una fecha que busca visibilizar los derechos de las personas en proceso de cambio y recordar que la recuperación es posible cuando existen apoyo, escucha y oportunidades reales de integración social.



