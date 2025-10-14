FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL RECIBEN CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SIAT DE CARABINEROS

En el marco de la permanente profesionalización de sus funcionarios, la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas solicitó a Carabineros una capacitación especializada en materias de tránsito, impartida por la SIAT.

Según el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, estos espacios de formación son vitales para mantener la preparación continua de los inspectores municipales. "Nos capacitamos con los expertos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros, quienes nos entregaron formación en materias relacionadas con el control, las medidas de seguridad y la conducción de vehículos municipales", señaló.

Por parte de Carabineros, la presentación estuvo a cargo del Sargento Primero Pedro Carrasco, quien valoró la instancia de colaboración y detalló los contenidos abordados.

"Hablamos sobre la Ley de Tránsito, en particular del artículo 4, algunas declaraciones y directrices recientes de la Contraloría General de la República, y aclaramos dudas que tienen los inspectores municipales respecto a la fiscalización de vehículos en movimiento", indicó el Sargento Primero Pedro Carrasco, de la SIAT de Carabineros.

Carrasco destacó la importancia de que los funcionarios conozcan en profundidad estos reglamentos, considerando que realizan fiscalizaciones tanto a vehículos estacionados como en movimiento, en coordinación con otras entidades como Carabineros e inspectores fiscales.

Finalmente, la Dirección de Seguridad Pública reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las competencias de su equipo, subrayando que su labor no se limita solo al tránsito, sino que abarca múltiples ámbitos de la vida cotidiana de los vecinos de Punta Arenas.

