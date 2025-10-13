Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

TALLER "EXPLORADORES DEL HABLA EN FAMILIA" FORTALECIÓ VÍNCULOS Y APRENDIZAJES EN LA PRIMERA INFANCIA

​La iniciativa municipal reunió a padres, madres y cuidadores con sus hijos e hijas en una experiencia lúdica para estimular el lenguaje y la comunicación temprana.

TALLER DE UNIDAD DE INFANCIA (10)

Con gran participación de familias y una positiva evaluación, la Unidad de Infancia y Juventud de la Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva jornada del taller "Exploradores del habla en familia", programa gratuito destinado a niños y niñas de 6 meses a 4 años, junto a sus padres, madres o cuidadores.

La actividad, desarrollada hoy sábado en dependencias municipales, forma parte de una serie de seis talleres que buscan favorecer el desarrollo del lenguaje temprano mediante experiencias lúdicas y multisensoriales, fortaleciendo el vínculo afectivo y la comunicación familiar.

El alcalde Claudio Radonich destacó el entusiasmo de las familias participantes y el enfoque innovador del programa. "Son 80 cupos para una iniciativa que apunta a algo fundamental: la estimulación temprana. Pero lo más importante es la corresponsabilidad, que los padres y madres entreguen su tiempo de manera didáctica a sus hijos. Estos talleres son gratuitos, abiertos a parejas y cuidadores que quieren hacer algo distinto y que entienden que jugar también tiene una lógica educativa. Los resultados han sido muy positivos y vamos a continuar con este tipo de instancias que innovan y benefician a nuestros niños y niñas más pequeños", afirmó la autoridad comunal.

La psicopedagoga Camila Fonseca, encargada del taller, explicó que el programa evolucionó desde una primera experiencia centrada en la exploración sensorial hacia un enfoque orientado al lenguaje y la expresión. "Queríamos fortalecer el vínculo con las familias y ahora estamos trabajando directamente en la estimulación del habla. Empezamos con un adulto por niño y hoy participa casi toda la familia. Eso refleja que las personas se están apropiando del espacio, que ven valor en compartir y aprender junto a sus hijos", señaló.

Por su parte, Javiera Pizarro, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, destacó la importancia de acercar este tipo de herramientas de manera gratuita. "Queríamos ofrecer talleres para la primera infancia, no solo para niños y adolescentes. El objetivo es potenciar el desarrollo integral a través del juego y guiar a los padres, especialmente a quienes son primerizos. Este tipo de experiencias, que muchas veces tienen altos costos, hoy están disponibles para todas las familias de la comuna", comentó la funcionaria municipal.

Durante la jornada se realizaron actividades de estimulación sensorial, exploración libre y guiada, y juegos con pintura neón para fomentar la comunicación verbal y no verbal. Cada sesión reunió a cerca de 20 niños y niñas con sus familias, en un ambiente pensado para aprender jugando.

El municipio anunció que el ciclo continuará con nuevas fechas, reafirmando su compromiso con el desarrollo temprano y el acompañamiento familiar. "Queremos que todos los niños y niñas de Punta Arenas tengan las mismas oportunidades desde sus primeros años de vida", concluyó el alcalde Radonich.


MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPARON EN LA II EXPO DISCIPLINAS FITNESS PUQ 2025

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPARON EN LA II EXPO DISCIPLINAS FITNESS PUQ 2025

TALLER "EXPLORADORES DEL HABLA EN FAMILIA" FORTALECIÓ VÍNCULOS Y APRENDIZAJES EN LA PRIMERA INFANCIA

VALIOSO APORTE DE UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE SE REALIZAN LAS SEGUNDAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS ANEF EN MAGALLANES

