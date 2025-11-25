OBRA DE TEATRO "HARINERA, TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE" HIZO ACTUAR A LA COMUNIDAD NATALINA EN EL 17 CIELOS DEL INFINITO

​Una novedosa experiencia brindó este año la programación del Festival Cielos del Infinito en Puerto Natales. El encuentro artístico que está celebrando su 17a Edición con funciones durante todo el segundo semestre 2025, en las distintas comunas de la región de Magallanes llevó hasta Puerto Natales la obra de teatro participativo "Harinera, te ganarás el pan con el sudor de tu frente". Una pieza escénica que sitúa a los espectadores en una micro sociedad que se ve enfrentada a la destrucción de un barrio, para construir un proyecto inmobiliario arquitectónico de vanguardia; invitando a los públicos a asumir y defender un rol social, transformándose en protagonistas del espectáculo. La propuesta teatral logró cautivar a los asistentes natalinos, quienes se sumaron a la actuación y resolvieron el final de la obra en cada función.



Andrea Paz, dramaturga y directora de “Harinera..” se refirió al proceso que implicó adaptar la pieza al territorio austral, particularmente a la comuna de Puerto Natales. “Al ser un trabajo participativo, site-specific, necesita un tiempo de conexión con el territorio entonces lo que hacemos es vincularnos con el festival, en este caso, Cielos del Infinito que fue el mediador cultural con la región. Para ver cómo el trabajo de la dramaturgia se podía adaptar al contexto local”, detalló la artista cuya compañía debió reunirse con instituciones como la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de Natales, con abogados en torno a la vivienda, la especulación inmobiliaria y así visualizar las diferentes problemáticas de calidad de vida que enfrenta la población local. “Luego, agregó Andrea Paz, también trabajamos con artistas, actores y actrices de la región entonces vuelve un trabajo muy intenso, de mucha comunidad y en cinco días montar la pieza en un espacio que no es teatral, el ex municipio de natales, en el cual habitamos todos los espacio para construir esta micro sociedad”, explicó finalmente la dramaturga muy conforme con la experiencia en el provincia de Última Esperanza y la recepción de la gente.



La obra se presentó el 21 de noviembre, a las 11:00 horas en función para estudiantes, donde participaron los liceos María Mazzarello, Gabriela Mistral y Luis Cruz Martínez. Además de las funciones para público general, a las 19:00 horas, el viernes y sábado en el Espacio Cultural Natalis. Uno de los asistentes, Jeremías González, docente de la Escuela Coronel Santiago Bueras compartió sus impresiones acerca del espectáculo. “Una experiencia totalmente recomendable, creo que ser partícipe de un elenco dentro de una obra te hace sacar parte de ti, parte de tu historia. Siento que el contenido que se trabajó es súper interesante, muy contextualizado a Natales y en general al país, esto de que hasta qué punto se escucha a la sociedad civil y los proyectos simplemente se imponen más allá de la consulta ciudadana”, expresó el educador destacando también que se trató de una “experiencia muy fructífera, pero también de tomar mucha conciencia de los distintos roles que hay dentro de una sociedad”.



“Harinera, te ganarás el pan con el sudor de tu frente” nació a partir de la inspiración en un texto inédito de Bertolt Brecht titulado La Panadería. Desde ahí, el colectivo Harinera site-specific reflexiona sobre el concepto de precariedad como forma de gobierno, y la responsabilidad colectiva e individual ante situaciones de cambio, creando una pieza escénica que termina siendo el reflejo del territorio donde se presenta. En Magallanes, contó con la dirección y dramaturgia de la artista Andrea Paz y las interpretaciones de Virginia Beltrami, Ursula Arellano J., Paula Aguilar, Nicolás Fernandois, Simón Aravena, Andrea Paz y Juan Manuel Herrera. Para dichas funciones, Cielos del Infinito trabajó colaborativamente con la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales y recibió el apoyo de tiendas y emprendimientos locales.



Próximo espectáculo en Punta Arenas



Para continuar con la 17a Edición del Festival Cielos del Infinito se realizará en Punta Arenas, una función de la obra italiana “Asteroid”. Del autor Marco D’Agostin, bailarín y coreógrafo, “Asteroid” nos habla de paleontología y romanticismo a través del lenguaje musical, un montaje en que el canto y la danza nos sorprenden como un meteorito que acaba de caer del cielo. La única función de este espectáculo será el jueves 04 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Gimnasio del Liceo Sara Braun. Las inscripciones gratuitas estarán disponibles en la página web www.cielosdelinfinito.cl a partir de los próximos días.























