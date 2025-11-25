Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

25 de noviembre de 2025

“ESTA INDUSTRIA LA TENEMOS QUE CONSTRUIR ENTRE TODOS”: ASOCIACIÓN H2V MAGALLANES CONVOCA A FERIA EDUCATIVA DE HIDROGENO VERDE EN PUNTA ARENAS ESTE 28 Y 29 DE NOVIEMBRE

Aquí hidrógeno verde.

salvadorharambour

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el director ejecutivo de la Asociación Gremial H2V Magallanes, Salvador Harambour Palma, llamó a la ciudadanía a participar en la Feria Educativa H2V, que se realizará los días 28 y 29 de noviembre en Punta Arenas.

Harambour destacó que la instancia busca abrir espacios de diálogo y transparentar el avance de los proyectos vinculados al hidrógeno verde en la región. “Ojalá sirviera para reducir incertidumbres, es una buena posibilidad para mostrarles a los vecinos lo que ha estado haciendo”, señaló, agregando que “es una muy buena oportunidad para tener contacto con la industria recibiendo inquietudes, comentarios, críticos; esta industria la tenemos que construir entre todos”.

El director gremial enfatizó que este tipo de encuentros “se marca muy bien en lo que tiene que ver con el acercamiento con la ciudadanía, hay que aprovechar estas oportunidades”.

En el programa explicó que el desarrollo de la industria vive un proceso de ajuste: “A medida que pasa el tiempo los proyectos, las ideas, las intenciones se van aterrizando… esto partió como un sueño como una gran ilusión, pero… salen las dificultades propias de los proyectos y la conexión con la realidad...en esa etapa estamos”. Añadió que hoy enfrentan una etapa compleja “a nivel internacional, a nivel de permisos, a nivel de permisos ambientales, a nivel de competitividad”.

Sobre la feria, detalló que para la asociación gremial tiene dos propósitos: “Primero, acercarnos a la comunidad… si esta industria como esperamos se instala en la región va a ser un impacto muy grande, pero también un impacto que si no se maneja bien podría ser negativo”. El segundo objetivo es “aterrizar las expectativas, mostrar en qué estamos hoy en día con los proyectos, las oportunidades, las amenazas”.

Harambour también subrayó las ventajas competitivas de Magallanes: “Seguimos teniendo tal vez el mejor viento del mundo… condiciones excepcionales para concretar proyectos eólicos en la región”, junto con disponibilidad de espacio, acceso al agua y voluntad estatal. No obstante, advirtió los desafíos: “Logístico gigantescos… en la región no hay nada que sea capaz de ayudar en la instalación de grandes proyectos, tenemos que construir puertos, caminos, etc., hay que construirlo todo”.

Finalmente, apuntó a la necesidad de avanzar con certeza regulatoria: “Necesitamos competir con el resto del mundo y hay dos temas donde estamos flaqueando… cómo haces para que finalmente podamos vencer las incertidumbres que tenemos… necesitamos los proyectos aprobados”, destacando el rol de los procesos de evaluación ambiental para entregar seguridad a las empresas.


seremihacienda

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

Leer Más

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

pampaguanaco
nuestrospodcast
comisiontratapersonas

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ SU PRIMER OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO WILLIAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
cienciaychoco-nov2025_2-inach

INACH INVITA A PARTICIPAR DE UN CONVERSATORIO SOBRE DISEÑO Y CREACIÓN INSPIRADA EN LA ANTÁRTICA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-25 at 16

EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC LLEGÓ ESTE LUNES A 24 DE NOVIEMBRE A PUERTO WILLIAMS, DANDO INICIO A UNA GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
LP 8

MÁS DE 2 MIL 500 PERSONAS DISFRUTARON LAS FINALES DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA