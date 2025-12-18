HIF CELEBRA TERCER ANIVERSARIO DE PLANTA DE E-COMBUSTIBLES HARU ONI

HIF Global celebra el tercer aniversario de la puesta en marcha de su planta demostrativa HIF Haru Oni, un hito que reafirma a Magallanes como líder en la transición energética y la producción de combustibles sintéticos (e-Combustibles) bajos en carbono.

Desde su inauguración en 2022, HIF Haru Oni -la primera planta integrada de producción de e-Combustibles en el mundo- ha aprovechado los intensos vientos de la Patagonia chilena para generar hidrógeno verde, combinándolo con dióxido de carbono biogénico para crear e-Metanol, e-Gasolina y e-Gas licuado sintético.

"Haru Oni no solo demostró que es posible producir combustibles renovables en uno de los lugares más remotos del mundo, sino que también consolidó a Magallanes y Chile como un futuro hub industrial de energía limpia. Estamos orgullosos de exportar nuestro combustible verde a mercados exigentes como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, demostrando la calidad y escalabilidad de nuestro producto", dijo el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo.

Hitos Clave del Tercer Aniversario

La planta ha sido un foco de innovación y atención global, registrando varios logros en sus primeros tres años de operación: