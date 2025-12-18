Punta Arenas,
18 de diciembre de 2025

HIF CELEBRA TERCER ANIVERSARIO DE PLANTA DE E-COMBUSTIBLES HARU ONI

​Desde su inauguración en 2022, HIF Haru Oni -la primera planta integrada de producción de e-Combustibles en el mundo- ha aprovechado los intensos vientos de la Patagonia chilena para generar hidrógeno verde.

Haru Oni 2

HIF Global celebra el tercer aniversario de la puesta en marcha de su planta demostrativa HIF Haru Oni, un hito que reafirma a Magallanes como líder en la transición energética y la producción de combustibles sintéticos (e-Combustibles) bajos en carbono.

Desde su inauguración en 2022, HIF Haru Oni -la primera planta integrada de producción de e-Combustibles en el mundo- ha aprovechado los intensos vientos de la Patagonia chilena para generar hidrógeno verde, combinándolo con dióxido de carbono biogénico para crear e-Metanol, e-Gasolina y e-Gas licuado sintético.

"Haru Oni no solo demostró que es posible producir combustibles renovables en uno de los lugares más remotos del mundo, sino que también consolidó a Magallanes y Chile como un futuro hub industrial de energía limpia. Estamos orgullosos de exportar nuestro combustible verde a mercados exigentes como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, demostrando la calidad y escalabilidad de nuestro producto", dijo el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo.

Hitos Clave del Tercer Aniversario

La planta ha sido un foco de innovación y atención global, registrando varios logros en sus primeros tres años de operación:

  • Pioneros Globales: Haru Oni se mantiene como la primera planta integrada en el mundo en producir e-Combustibles a partir de hidrógeno verde y CO2 reciclado, utilizando tecnología de punta, incluyendo la actual instalación de una tecnología pionera de Captura Directa de Aire.
  • Visitas: La planta ha recibido a cerca de 3.000 visitantes nacionales e internacionales, incluyendo delegaciones de gobiernos, empresas y expertos energéticos, todos interesados en conocer esta experiencia.
  • Certificación internacional: Haru Oni es la primera instalación fuera de la Unión Europea en recibir la certificación ISCC EU RFNBO (Combustibles Renovables de Origen No Biológico) y la primera en el mundo en obtener esta certificación para la producción de e-Gasolina.
  • Validación en Terreno:  Los e-Combustibles han impulsado desde los botes zodiac de Antártica 21 en las gélidas aguas polares, hasta el ascenso al volcán Ojos del Salado, el más alto del mundo. En el ámbito deportivo, se ha usado en la Carrera de la Hermandad en la Patagonia, la Porsche Mobil 1 Supercup, la Arosa ClassicCar en Suiza y la Porsche Rennsport Reunion en Estados Unidos, además de presentaciones en eventos de innovación como la Feria Corfo.
Señalética SernamEG Magallanes

SERNAMEG ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA FORTALECER LIDERAZGOS FEMENINOS EN MAGALLANES

MINVU ENTREGA CUATRO CONJUNTOS HABITACIONALES Y 442 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PASARÁN LA NAVIDAD CON CASA NUEVA

Leer Más

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

ejercitoantartica

EJÉRCITO REALIZA TRAVESÍA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA Y ACTUALIZA MEDICIONES GEODÉSICAS

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

pumaspatagoniargentina

¿POR QUÉ LOS PUMAS SE ESTÁN COMIENDO A LOS PINGÜINOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA?

evopolimagallanes

SEGURIDAD, CONTROL MIGRATORIO Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN: DIRIGENTES REGIONALES DE EVOPOLI ANALIZAN LAS PRIORIDADES PARA EL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST

vestuariosanchez

VESTUARIO Y TENDENCIAS: SÁNCHEZ & SÁNCHEZ PRESENTA SUS OPCIONES PARA LA TEMPORADA EN MAGALLANES