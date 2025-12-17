JÓVENES EN REINSERCIÓN VIVEN EXPERIENCIA CULTURAL EN MUSEO

2 jóvenes en reinserción social en modalidad LAE IP (Libertad Asistida Especial con Internación Parcial) participaron de una salida pedagógica al Museo Maggiorino Borgatello, tercer museo más antiguo de Chile, que desde 1893 tiene la misión de preservar el patrimonio cultural mediante la conservación y resguardo invaluable de importantes colecciones.

​



La actividad se realizó el día 12 de diciembre, y fueron acompañados por el funcionario del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, Miguel Muñoz, quien desempeña labores como interventor bibliotecario. En la ocasión, el profesional recorrió junto a los jóvenes los diversos espacios en el museo, visita que logró despertar el interés de ambos adolescentes quienes disfrutaron de los 4 niveles que exhiben la identidad de la Patagonia y Tierra del Fuego a través de muestras de fauna, flora, hitos históricos, científicos y muestras de la cultura de las etnias de la Patagonia austral.

​



"Los jóvenes tuvieron una actitud ejemplar en el museo, demostraron mucha curiosidad, interés y asombro ante cada rincón. Fue especialmente llamativa su fascinación por la taxidermia y la variedad de especies que observaron; sus preguntas y comentarios reflejaron un genuino deseo de aprender. Me sorprendió verlos con esa mirada de niño, descubriendo y valorando nuestro patrimonio cultural y natural", señaló el bibliotecario Miguel Muñoz.





El Joven M. señaló que "me gusto ir, estuvo bueno, lo que más me gusto fue el piso donde esteban las antigüedades, me gustaría que se repitiera".





Por su parte, el Joven E. destacó que en la visita "estuvo todo bueno y muy interesante, principalmente me gustaron los animales y los huesos, estoy a la espera para que se repita otra ida a un museo".

​



Para el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, este tipo de instancias resultan ser muy significativas para los jóvenes en reinserción, y motiva a seguir garantizando el derecho a la cultura como un factor protector fundamental en la reinserción de los jóvenes. "El acceso a la cultura es crucial para la reinserción social de jóvenes, ya que permite fomentar la autoestima, creatividad y habilidades sociales, mejorando su salud mental y dándoles herramientas para reconstruir una identidad positiva y conectarse con la sociedad, mediante la expresión personal".

​



Finalmente, el Director Regional recordó la importancia de motivar a los jóvenes usuarios de reinserción a participar en actividades artísticas y culturales, al ser esta una estrategia integral de integración que convierte estos espacios en oportunidades de crecimiento personal y social fundamental para su reinserción.

​



El programa Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE IP) es un programa del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para adolescentes en conflicto con la justicia, combina internación en centros especializados con actividades socioeducativas y de reinserción en la comunidad, con enfoque en derechos humanos y colaboración intersectorial para una reintegración efectiva.

​

