PENSIONADOS Y PENSIONADAS YA PUEDEN ACCEDER AL SIMULADOR “MI MEJOR PENSIÓN” PARA CONOCER SUS BENEFICIOS CON LA REFORMA

​La señora María Moya Vega tiene 76 años y trabajó durante 27 años en el Instituto Superior de Comercio, Insuco, de Punta Arenas. Ella, al igual que muchas pensionadas que cumplan con el mínimo de 10 años de cotizaciones, recibirán el beneficio por años cotizados que contribuye al aumento de sus pensiones.



Ese incremento en su pensión fue el que felizmente pudo verificar hoy, por primera vez, la señora María a través del recientemente estrenado simulador “Mi mejor Pensión”, plataforma que permite -a ella y todos los pensionados que lo requieran- conocer el aumento que tendrán sus pensiones a partir de enero próximo gracias a la Reforma.



En sus palabras: “Estoy muy contenta, porque no pensaba que iba a recibir unos pesitos mas tan pronto. Mi pensión era baja y con esto, me di cuenta que me va ayudar un montón. Pasé al IPS a averiguar otras cosas y me dijeron que me correspondía este aumento, así que estoy muy contenta”.



“Me han ayudado mucho aquí y estoy feliz de que este gobierno nos haya apoyado tanto a las personas mayores como yo y mi marido que también va a tener ahora un aumento en su pensión”, agregó con mucha satisfacción.



Durante la ocasión, las autoridades del Trabajo y del Instituto de Previsión Social (IPS), dieron a conocer el simulador, explicando cómo ingresar a través de clave única para acceder al cálculo de la nueva pensión.



Al respecto, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, explicó que “estamos informando a la comunidad la posibilidad que otorga esta plataforma de conocer el aumento de la pensión, a propósito de los beneficios que trae la Reforma de Pensiones. En el mes de enero se implementan nuevos beneficios relacionados con el reconocimiento a las cotizaciones que han efectuado hombres y mujeres, que es de 0,1 UF por cada año cotizado hasta 25 años de cotización. Es lo que la señora María nos comentaba y que pudimos ver a través del simulador que hoy estamos lanzando a nivel regional”.



Llamado a mantener los datos actualizados



Al mismo tiempo, durante esta jornada, las autoridades hicieron un especial llamado a que todas las personas pensionadas que pudieran ser beneficiarias de los aumentos que inician en el mes de enero, a mantener actualizados sus respectivos datos bancarios con su AFP, independiente de que ya no reciban pago de pensión de parte de estas, ya que, para acceder a los nuevos beneficios del Seguro Social, que se inician en enero, es necesario que tengan una cuenta vigente las personas que cumplan con los requisitos.



Así lo explicó el director regional (s) del IPS Magallanes, José Pérez Núñez, señalando que “la Reforma de Pensiones ya está en marcha. En enero van a empezar a pagarse los beneficios del Seguro Social y por eso es importante que aquellas personas que no se han vinculado con su AFP o Compañía de Seguro hace mucho tiempo, actualicen sus datos bancarios o datos personales, porque, a partir del mes de enero, aún cuando estas personas no tengan fondos en sus cuentas individuales, van a comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social.



“Por tanto, es importante prepararse desde ya para poder tener certeza, a contar de enero, de que van a poder recibir este beneficio en sus cuentas bancarias. De lo contrario, esto se va a pagar de forma presencial en el BancoEstado. Con la finalidad de hacer mucho más rápido este proceso, se hace un llamado a la comunidad a actualizar sus datos en sus propias entidades previsionales, de manera presencial”, recalcó Pérez.

















