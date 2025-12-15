Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de diciembre de 2025

PENSIONADOS Y PENSIONADAS YA PUEDEN ACCEDER AL SIMULADOR “MI MEJOR PENSIÓN” PARA CONOCER SUS BENEFICIOS CON LA REFORMA

​Se trata de una plataforma que, desde ya, permite a las y los jubilados verificar cómo aumentarán sus pensiones desde enero con todos los beneficios que se concretan con la Reforma Previsional.

pensionadosmagallanes

​La señora María Moya Vega tiene 76 años y trabajó durante 27 años en el Instituto Superior de Comercio, Insuco, de Punta Arenas. Ella, al igual que muchas pensionadas que cumplan con el mínimo de 10 años de cotizaciones, recibirán el beneficio por años cotizados que contribuye al aumento de sus pensiones.

 
Ese incremento en su pensión fue el que felizmente pudo verificar hoy, por primera vez, la señora María a través del recientemente estrenado simulador “Mi mejor Pensión”, plataforma que permite -a ella y todos los pensionados que lo requieran- conocer el aumento que tendrán sus pensiones a partir de enero próximo gracias a la Reforma.

 
En sus palabras: “Estoy muy contenta, porque no pensaba que iba a recibir unos pesitos mas tan pronto. Mi pensión era baja y con esto, me di cuenta que me va ayudar un montón. Pasé al IPS a averiguar otras cosas y me dijeron que me correspondía este aumento, así que estoy muy contenta”.

 
“Me han ayudado mucho aquí y estoy feliz de que este gobierno nos haya apoyado tanto a las personas mayores como yo y mi marido que también va a tener ahora un aumento en su pensión”, agregó con mucha satisfacción.

 
Durante la ocasión, las autoridades del Trabajo y del Instituto de Previsión Social (IPS), dieron a conocer el simulador, explicando cómo ingresar a través de clave única para acceder al cálculo de la nueva pensión.

 
Al respecto, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, explicó que “estamos informando a la comunidad la posibilidad que otorga esta plataforma de conocer el aumento de la pensión, a propósito de los beneficios que trae la Reforma de Pensiones. En el mes de enero se implementan nuevos beneficios relacionados con el reconocimiento a las cotizaciones que han efectuado hombres y mujeres, que es de 0,1 UF por cada año cotizado hasta 25 años de cotización. Es lo que la señora María nos comentaba y que pudimos ver a través del simulador que hoy estamos lanzando a nivel regional”.

Llamado a mantener los datos actualizados

 
Al mismo tiempo, durante esta jornada, las autoridades hicieron un especial llamado a que todas las personas pensionadas que pudieran ser beneficiarias de los aumentos que inician en el mes de enero, a mantener actualizados sus respectivos datos bancarios con su AFP, independiente de que ya no reciban pago de pensión de parte de estas, ya que, para acceder a los nuevos beneficios del Seguro Social, que se inician en enero, es necesario que tengan una cuenta vigente las personas que cumplan con los requisitos.

 
Así lo explicó el director regional (s) del IPS Magallanes, José Pérez Núñez, señalando que “la Reforma de Pensiones ya está en marcha. En enero van a empezar a pagarse los beneficios del Seguro Social y por eso es importante que aquellas personas que no se han vinculado con su AFP o Compañía de Seguro hace mucho tiempo, actualicen sus datos bancarios o datos personales, porque, a partir del mes de enero, aún cuando estas personas no tengan fondos en sus cuentas individuales, van a comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social.

 
“Por tanto, es importante prepararse desde ya para poder tener certeza, a contar de enero, de que van a poder recibir este beneficio en sus cuentas bancarias. De lo contrario, esto se va a pagar de forma presencial en el BancoEstado. Con la finalidad de hacer mucho más rápido este proceso, se hace un llamado a la comunidad a actualizar sus datos en sus propias entidades previsionales, de manera presencial”, recalcó Pérez.








indapgore

DAN INICIO A EJECUCIÓN DE CONVENIO ENTRE GOBIERNO REGIONAL E INDAP PARA FORTALECER LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

Leer Más

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

A_UNO_kast
nuestrospodcast
MODULOS NUEVOS GLACIAR UNION 3

FACH LIDERA HISTÓRICA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MODULOS NUEVOS GLACIAR UNION 3

FACH LIDERA HISTÓRICA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ROD_3483 (Copiar)

NAVIDAD SEGURA: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ETIQUETADO DE JUGUETES Y REALIZA LLAMADO A COMPRAR SÓLO EN COMERCIO ESTABLECIDO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
unnamed

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ACUMULA QUINCE MESES DE ALZAS ININTERRUMPIDAS