EDELMAG INVITA AL TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD ESTE LUNES 15 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS

Andrea González, jefa de Asuntos Administrativos de Edelmag, conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para informar a la ciudadanía sobre el tradicional encendido del Árbol de Navidad de la empresa, actividad que se realizará este lunes 15 de diciembre a partir de las 19:00 horas en Av. España, en Punta Arenas.

La iniciativa, que cumple 21 años de realización ininterrumpida, nació gracias al impulso de los propios trabajadores de Edelmag y con el paso del tiempo se ha consolidado como una tradición esperada por la comunidad en distintas localidades de la Región de Magallanes.

Este año, Edelmag considera el encendido de cinco árboles de Navidad en diferentes comunas. El recorrido comenzó el 5 de diciembre en Porvenir, continuó el 9 de diciembre en Cerro Castillo y el 10 de diciembre en Puerto Natales. El calendario finaliza este lunes 15 de diciembre con el encendido en Punta Arenas y también en Puerto Williams.

Desde la empresa destacaron que esta actividad busca compartir un momento de encuentro con las familias y reforzar el espíritu navideño en cada una de las comunas donde Edelmag mantiene presencia, cerrando así una nueva versión de esta tradicional celebración regional.



