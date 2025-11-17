Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

EDELMAG REALIZA “DIÁLOGOS COMUNITARIOS” CON VECINOS DE PORVENIR

​Durante ambos encuentros, representantes de la empresa, compartieron información sobre eficiencia energética, riesgos eléctricos, canales de contacto, entre otros temas, además de resolver dudas y escuchar las inquietudes de los vecinos.

JJVV JAVIERA CARRERA

​Con el objetivo de fortalecer la relación con la comunidad y generar espacios de conversación abiertos y transparentes, EDELMAG desarrolló dos nuevas jornadas de “Diálogos Comunitarios” en Porvenir, instancias que se llevaron a cabo junto a las juntas de vecinos “Lomas de Baquedano” y “Javiera Carrera”.

 
Durante ambos encuentros, representantes de la empresa, compartieron información sobre eficiencia energética, riesgos eléctricos, canales de contacto, entre otros temas, además de resolver dudas y escuchar las inquietudes de los vecinos.
“Agrademos a EDELMAG por esta charla, pudimos resolver nuestras dudas y nos explicaron todo lo que pasa. Estamos muy contentos porque esto es gran ayuda para educar a los vecinos” comentó Esteban Kovacic, Presidente de “Lomas de Baquedano”.

 
En la misma línea, Maritza Canales, de la junta de vecinos “Javiera Carrera”, manifestó que “me pareció una conversación super interesante porque explicaron temas que uno no conoce. Estas iniciativas son importantes porque aprendemos qué nos están cobrando y cómo reducir los costos. Agradecidos de que vengan hasta Porvenir”.

 
Por su parte, José Francisco Gómez, jefe Comercial y Nuevos Negocios de la compañía, destacó que “esta fue una actividad muy gratificante porque podemos informar lo que estamos haciendo como EDELMAG, además de entregar consejos de eficiencia energética, cómo prevenir riesgos eléctricos y qué hacer en casos de emergencia. Estas son instancias muy importantes para nosotros porque así nos acercamos cada vez más a la comunidad”.

 
Charla educativa

 
Más de 30 estudiantes de sexto básico del Liceo Bernardo O’Higgins de Porvenir fueron parte de la charla “Eficiencia Energética y Energía Renovable: ¡Aprendamos a Cuidar Nuestro Planeta!” dictada por EDELMAG.

 
Durante la actividad, las y los alumnos conocieron conceptos fundamentales sobre el uso responsable de la energía, la importancia de reducir el consumo en el hogar y en el colegio, y las ventajas de incorporar fuentes renovables a la matriz energética.

 

De esta manera, EDELMAG continúa reforzando su compromiso con la comunidad y con los estudiantes de la región, fortaleciendo espacios de encuentro a través de charlas informativas y participativas.

 

conversatoriosaludmental

MAGALLANES: MÁS DE 60 REPRESENTANTES DE DISTINTOS SECTORES PARTICIPARON EN CONVERSATORIO REGIONAL SOBRE SALUD MENTAL

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

Balance elecciones 1
RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL (3)

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

JJVV JAVIERA CARRERA

EDELMAG REALIZA “DIÁLOGOS COMUNITARIOS” CON VECINOS DE PORVENIR

pcifuentesvladilo

PRESIDENTE REGIONAL DE FRENTE AMPLIO, PABLO CIFUENTES VLADILO, ANALIZA EL ESCENARIO ELECTORAL PARA SEGUNDA VUELTA: “LOS NÚMEROS SON DIFÍCILES POR LO QUE VIENE POR DELANTE”

G50pRrXW4AA89st

ELECCIONES 2025: CANCILLERÍA DESTACÓ AUMENTO DEL PADRÓN EN EL EXTERIOR