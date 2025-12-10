EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

​Con miras a fortalecer el desarrollo logístico de Magallanes y preparar la infraestructura portuaria para los desafíos que enfrentará la region ante la futura industria del hidrógeno verde, la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL) presentó a la comunidad los avances del Proyecto Magallanes H2V: Desarrollo de la Infraestructura Portuaria Habilitante, una iniciativa clave que ampliará la capacidad operativa del Terminal José de los Santos Mardones de Punta Arenas.



En este contexto, y reafirmando su compromiso con la transparencia y el diálogo ciudadano, EPAUSTRAL llevó a cabo una consulta pública abierta, instancia que permitió compartir los alcances, impactos y medidas de gestión socioambiental del proyecto. La actividad, realizada en la Sala de Pasajeros del Terminal Arturo Prat, se desarrolló conforme a los estándares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad con la que se trabaja en la búsqueda de financiamiento para la ejecución de la iniciativa, y los lineamientos de Sostenibilidad de la estatal portuaria.



Durante la actividad, EPAUSTRAL destacó que este proceso no solo busca cumplir con lineamientos internacionales, sino que responde a una convicción institucional de fortalecer vínculos con la comunidad. En esa línea, el Gerente General de EPAUSTRAL, Miguel Palma, señaló que “la información que pudimos entregar es clave para comprender el alcance de proyectos que cambiarán las perspectivas y capacidades logísticas de la región, especialmente la infraestructura habilitante del desarrollo de industrias como los proyectos de hidrógeno verde que están pensando instalarse. El objetivo de esta consulta es transparentar los impactos, detallar cómo los abordaremos y presentar nuestras estrategias de mitigación desde el puerto”.



Durante la jornada, vecinas, vecinos y diversos actores regionales pudieron conocer en detalle las etapas del proyecto, sus implicancias operativas y las medidas propuestas para mitigar sus impactos, además de interiorizarse de la actualidad y otros proyectos de mejora de la empresa pública que administra tres puertos y siete rampas de conectividad en la Región de Magallanes.



Según explicó Pablo Barañao, Gerente General de la consultora Mejores Prácticas y que presentó el estudio de impacto ambiental y social, “para todo organismo multilateral de financiamiento como el BID, estos espacios son fundamentales. Es importante que la comunidad conozca los proyectos, escucharla y aclarar sus dudas. Esto jamás puede hacerse a espaldas a los vecinos. La instancia cumplió cabalmente su objetivo, con una participación adecuada de quienes querían conocer el proyecto”.



En detalle, la iniciativa expuesta considera la ampliación del Terminal José de los Santos Mardones, incluyendo la extensión del actual sitio de atraque —lo que permitirá contar con dos puentes de acceso— y la habilitación de cerca de 14 hectáreas destinadas a zonas de acopio de carga. Con ello, se busca optimizar el flujo logístico de las operaciones portuarias, especialmente ante la creciente demanda que generará la instalación de la industria del hidrógeno verde, uno de los sectores emergentes más relevantes para la economía regional.



Cabe destacar que la EPAUSTRAL proyecta una inversión superior a US$130 millones en obras de mejora de infraestructura portuaria pública en los próximos años, cifra que representa un incremento de ocho veces respecto de la inversión acumulada desde la creación de la empresa en 1998 hasta 2024 y que busca consolidar un sistema portuario moderno, eficiente y preparado para las demandas logísticas que enfrenta la región en industrias clave como el turismo, la conexión con la Antártica y las energías renovables.



Para quienes deseen revisar la propuesta completa o realizar consultas adicionales, la información está disponible en www.epaustral.cl, consultando en el correo [email protected] o en las redes sociales institucionales de EPAUSTRAL.



