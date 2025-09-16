EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

​En una instancia de trabajo colaborativo en pro de la seguridad, la Empresa Portuaria Austral y la SEREMI de Seguridad Pública de Magallanes llevaron a cabo una jornada de revisión de procesos y soporte tecnológico en la seguridad portuaria, actividad que reunió a autoridades y representantes de instituciones regionales vinculadas al tema como PDI, Carabineros y Gobernación Marítima, entre otros.



El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la prevención y fomentar el trabajo conjunto entre las entidades responsables de la seguridad pública, con especial énfasis en las instalaciones portuarias administradas por EPAUSTRAL, incluyendo terminales y rampas de conectividad.



Miguel Palma, Gerente General de la EPAUSTRAL, destacó que “si bien estos actores interactúan habitualmente con nosotros, (era importante) tener la visión global de lo que la Empresa Portuaria Austral hace en toda la región, la disponibilidad que tiene la infraestructura y registros en los terminales, cómo se está preparando para manejar de mejor forma la información que tiene y cómo eso también puede contribuir (...) a mejorar los aspectos de inteligencia, de revisión y detecciones tempranas de procesos que para la Región de Magallanes es muy importante que puedan ser detectados a tiempo”.



La actividad tuvo como eje central la presentación sobre los procesos operativos de seguridad y tecnologías de la información implementados por EPAUSTRAL, incluyendo iniciativas de mejora como el proyecto de rampas inteligentes que se trabaja en la Asociación de Puertos Australes, donde expusieron Juan Pablo Villa, Encargado de Protección Industrial; Cristian Gómez, Jefe de Informática; y Marcela Mansilla, Gerenta de Servicios de la empresa.



"Queremos agradecer la invitación de EPAUSTRAL a esta charla, que sin lugar a dudas viene a reforzar el trabajo que estamos realizando en el Comité Policial Regional donde nace la idea de realizar esta capacitación, y donde la EPAUSTRAL nos da a conocer el funcionamiento (en sus instalaciones). Esto nos permite también generar estrategias intersectoriales para combatir delitos tan graves que están afectando a nuestra región como es la infracción a la Ley 20.000 (sobre tráfico de drogas). Delitos además que ha sido priorizado por el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Así que agradecemos la invitación y esperamos que esta sea el inicio del trabajo que vamos a realizar no solamente en la Región de Magallanes, (ya que) este trabajo se está replicando en regiones como Aysén y Los Lagos", dijo la Seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Carla Barrientos.



Como cierre, se realizó una visita guiada a las instalaciones de seguridad portuaria, permitiendo a los asistentes conocer en terreno las medidas y tecnologías que respaldan el funcionamiento seguro de los espacios administrados por EPAUSTRAL.



