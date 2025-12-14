EL FOSIS ABRE COMPRA NAVIDEÑA COLECTIVA DEL PROGRAMA JUNTOS MÁS BARATO PARA PUNTA ARENAS

Esta iniciativa del FOSIS busca fortalecer la cohesión social y mejorar la economía familiar mediante un modelo de educación financiera y compras colectivas.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, presentó su nueva canasta navideña del programa Juntos Más Barato, que permite comprar de manera online y al detalle alimentos y productos típicos de Navidad con descuentos de entre un 30% y 40% gracias al modelo implementado por el FOSIS de compras colectivas.

Según explicó el director nacional del servicio, Nicolás Navarrete Hernández, “queremos invitar a todas las personas de la comuna de Punta Arenas a sumarse a las compras colectivas navideñas y que ingresen a www.fosis.gob.cl, se informen del programa y sean parte de Juntos Más Barato. Estas fiestas son una oportunidad para reforzar la organización comunitaria y, al mismo tiempo, acceder a precios más convenientes. Mientras más familias participen, mayor será el ahorro y el impacto positivo en cada hogar. Quisiera destacar que esta iniciativa es para todas las personas de la comuna, no se requiere un tramo en el registro social de hogares o vivir en alguna parte especifica de la comuna. Todas y todos pueden participar”.

Por su parte, el director regional del FOSIS, Felipe Jeria Palma, informó que la plataforma estará activa en esta comuna desde el 12 al 17 de diciembre y las compras, que se pueden hacer con diversos métodos de pago, se podrán retirar los días 20 y 21 de diciembre en el Centro Comunitario Juan Wesley, ubicado en Gaspar Marín #0498, Barrio 18 de Septiembre, entre las 13:00 y 18:00 horas.

Juntos Más Barato es una iniciativa del FOSIS que busca fortalecer la cohesión social y mejorar la economía familiar mediante un modelo de educación financiera y compras colectivas.

A través de este programa, familias y organizaciones comunitarias se organizan para adquirir alimentos, implementos de higiene y otros productos de primera necesidad a precios más bajos, aprovechando el poder de la compra al por mayor y generando ahorros significativos en el presupuesto del hogar.

Actualmente el programa funciona en las comunas de Copiapó, Coquimbo, Quillota, Maipú, Maule, Lo Prado, La Granja, Graneros, Chillán, Talcahuano, Puerto Montt, Aysén y Punta Arenas, con una plataforma digital que permite registrarse en pocos pasos y acceder a las compras colectivas.

