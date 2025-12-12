Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

NATALES SE ILUMINA: SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD

Comunicado de prensa.

FOTO NATALES 1

​En una jornada marcada por el espíritu navideño con una feria de emprendedores, villancicos y el tradicional encendido del árbol de Navidad se iniciaron las actividades de fin de año en Puerto Natales.

 
La cita fue en la plaza 27 de Abril, donde las familias, los niños y la música fueron los protagonistas al comienzo del espectáculo, quienes disfrutaron del coro navideño, del chocolate caliente y de las diferentes sorpresas que marcaron la noche.

 
Pero, sin duda, lo más esperado fue el encendido del árbol de Navidad, el hito que iluminó y embelleció la noche natalina, en una actividad organizada por la Empresa Eléctrica de Magallanes en conjunto con la Municipalidad de Natales, y que ya es toda una costumbre en la comuna.

 
“Este es un acto que ya es una tradición. Es un momento que nosotros como empresa le otorgamos a la familia natalina que esperamos tengan un momento de felicidad y alegría para tener un hermoso cierre de año” declaró Diego Díaz, Gerente Comercial de EDELMAG.

 
Por su parte, la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, expresó que “estamos muy contentos porque hoy se congrego gran parte de la comunidad. Agradecemos a EDELMAG en todo el armado y en todo el ámbito colaborativo para hacer posible este evento que hacemos para las familias de la comuna”.

 
Con el encendido del árbol, Puerto Natales inicia una temporada navideña llena de actividades y eventos que seguirán celebrándose durante todo el mes de diciembre, invitando a residentes y turistas a disfrutar de esta época de Navidad.


