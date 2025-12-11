GALERÍA PALACE ABRE ESPACIO AL MERCADO CAMPESINO DE INDAP EN PLENO CENTRO DE PUNTA ARENAS

Todos los viernes, la histórica Galería Palace, en pleno centro de Punta Arenas, abre sus puertas al Mercado Campesino, un espacio donde cuatro agricultores usuarios de INDAP ofrecen productos frescos, sanos y recién cosechados. El horario de atención es de 10:30 a 16:30 horas, en una iniciativa que busca acercar el campo a la ciudad y reforzar la soberanía alimentaria en la región.

​



En cada jornada, las y los agricultores ponen a disposición del público hortalizas de temporada, plantas, papas, huevos de campo y otros productos elaborados a pequeña escala, bajo el concepto de circuitos cortos: del campo a la mesa, sin intermediarios. De esta manera se promueve un precio justo tanto para quienes producen como para quienes compran, además de reducir la huella ambiental asociada al traslado de alimentos.

​



Gabriel Zegers, director regional de INDAP, destacó que la apertura de este nuevo espacio marca un paso importante en la consolidación de los Mercados Campesinos en la ciudad. "Hoy contamos con una red de Mercados Campesinos que cubre prácticamente todo Punta Arenas. Son siete puntos de venta estables que funcionan, al menos, un día a la semana en distintos sectores, lo que permite que las familias encuentren productos locales de manera permanente y cercana a sus barrios", subrayó.

​



El administrador de la Galería Palace, Mario Candia, valoró que el nuevo Mercado Campesino se inserta en el esfuerzo por revitalizar el casco histórico y ofrecer nuevas alternativas a quienes transitan a diario por el centro. "Queremos que la galería sea un punto de encuentro con la producción local, donde hacer las compras de la semana sea sencillo y, al mismo tiempo, un gesto concreto de apoyo a las familias campesinas de Magallanes", indicó.

​



Candia añadió que esta alianza con INDAP permite ampliar la oferta para residentes y turistas. "Traer el Mercado Campesino a la Galería Palace es conectar dos mundos: el patrimonio comercial del centro y el trabajo silencioso de quienes siembran, riegan y cosechan en condiciones muchas veces extremas. Cuando alguien compra aquí, está ayudando a sostener esa agricultura y a que la ciudad no le dé la espalda al campo", enfatizó.

​



Este nuevo punto de venta se suma a los demás Mercados Campesinos que funcionan en la comuna de Punta Arenas durante la temporada 2025–2026, entre ellos los instalados en el Mall Espacio Urbano Pionero; la Asociación Gremial de Agricultores y Afines en avenida Los Generales 0350; el CESFAM Damianovic; el CESFAM Thomas Fenton; el CECOF Sandra Vargas; y el Centro Cultural Río Seco. Juntos conforman una red que busca fortalecer la economía local, la cultura y la sabiduría campesina de Magallanes.

​

