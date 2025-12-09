Punta Arenas,
9 de diciembre de 2025

OBRAS PÚBLICAS Y SU PAPEL EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL HIDRÓGENO VERDE: SEREMI ENTREGA DETALLES EN POLAR COMUNICACIONES

Aquí hidrógeno verde.

seremimop

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el Seremi del MOP de Magallanes, José Luis Hernández, conversó sobre la participación de la cartera en la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde, realizada el 28 y 29 de noviembre en Punta Arenas.

Durante el espacio, la autoridad recordó su intervención en uno de los paneles de conversación del evento, instancia que calificó como fundamental para acercar el tema a la comunidad. “Es una gran instancia para poder contarle a la comunidad lo que es el h2v y lo que va a significar para nuestra región”, señaló.

Hernández también explicó el aporte del Ministerio de Obras Públicas al desarrollo de esta nueva industria en la región, destacando que su labor está directamente vinculada a la infraestructura necesaria para su instalación. En esa línea, afirmó: “Dar a conocer rol del mop en la llegada de la industria del h2v o más que la llegada en la instalación de esta industria, el rol está dado desde el punto de vista de conectividad vial, portuaria y aeroportuaria”.

Asimismo, el seremi hizo referencia al trabajo conjunto con el Ministerio de Transportes en materia de movimientos de carga dimensionada, aspecto clave para la logística que exige la futura industria del hidrógeno verde.



educacionlibromagallanes

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES CONCLUYE INICIATIVA "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA" CON LANZAMIENTO DE LIBRO

INACH SE ADJUDICA IMPORTANTE PROYECTO PARA REALIZAR SECUENCIACIÓN GENÉTICA EN LA ANTÁRTICA

junjisenadis

LA JUNJI Y SENADIS CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 2025 CON DIÁLOGO Y TALLER PARTICIPATIVO Y REFLEXIVO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

interpreteitaliano

LA DESTREZA DEL INTÉRPRETE ITALIANO MARCO D’AGOSTIN IMPRESIONÓ AL PÚBLICO DE PUNTA ARENAS CON SU OBRA “ASTEROIDE”

magallanesfilm

PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

roberto rivera

TRAYECTORIA Y OBRAS DEL ESCRITOR ROBERTO RIVERA EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA