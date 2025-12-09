PROGRAMA PRAIS DESTACA SU ROL Y BENEFICIOS EN SALUD PARA VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la odontóloga Alejandra Ballesteros y la asistente social Virginia Gajardo, profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), conversaron y entregaron información detallada a la comunidad sobre el funcionamiento, beneficios y avances de esta iniciativa dirigida a víctimas de violación a los Derechos Humanos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

Las profesionales explicaron que el objetivo central del programa es brindar una atención integral y gratuita a sus usuarios en toda la red pública de salud del país, un beneficio que —según destacaron— es indefinido, garantizando acompañamiento continuo y acceso a prestaciones sin costo.

Además de la gratuidad en la red pública, precisaron que PRAIS cuenta con atenciones propias en sus dependencias, donde se ofrecen especialidades como odontología, atención social, medicina interna, atención psicológica y podología, fortaleciendo un abordaje interdisciplinario que busca responder a diversas necesidades de salud física, mental y social.

Junto a ello, informaron sobre otros apoyos técnicos que el programa gestiona para sus usuarios, entre ellos complementos alimenticios, pañales y sabanillas, prótesis dentales, lentes y tratamientos farmacológicos de alto costo, prestaciones que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con reconocimiento PRAIS.

Recordaron también que las atenciones se realizan en su oficina ubicada en Heras N° 825 interior, teléfono 612291788. Los horarios de atención son: lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas, y viernes de 08:00 a 16:00 horas.





​



​



​

