​Había en el Servicio Médico Legal (SML) de Magallanes una preocupación que se transformaba con el tiempo en un problema: dos de las únicas tres camionetas que tienen para el traslado de cuerpos se averiaban con facilidad, y ello se extrapolaba también a la integridad en riesgo de los funcionarios y funcionarias que las usaban. Juntas sumaban casi 30 años de trabajo (12 y 16). He allí que se identificó en su recambio como una necesidad, que luego se tradujo en gestiones hechas por el Servicio y por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia y Derechos Humanos, con el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Y este jueves, finalmente, se realizó la entrega de dos nuevos vehículos para mejorar el trabajo del SML.



Son camionetas 4×4, de cabina simple, adaptadas para el traslado de fallecidos. Sus carrocerías sanitarias están completamente aisladas y equipadas con bandejas de rodillos y sistemas de fijación compatibles con camillas institucionales del Servicio. Cuentan, además, con extractor de aire, iluminación interna y externa, sistema eléctrico, balizas LED, señalética institucional y elementos de seguridad operativa. El Gobierno Regional financió en su totalidad el proyecto por un costo total de $127.306.200.



De esta forma, el SML queda fortalecido para la demanda en caso de accidentes, fallecimientos en zonas aisladas, emergencias o fenómenos naturales, haciendo de su respuesta una más oportuna, segura y consistente.



El Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, felicitó, tanto a la titular de la Seremi de Justicia, Michelle Peutat, como al director regional del Servicio, René Castro, por la iniciativa “inédita en el país desde el punto de vista de los Gobierno Regionales con el Servicio Médico Legal: habíamos funcionado en infraestructura, en equipamiento, pero no en vehículos”.



Agregó luego la máxima autoridad regional: “Esto tiene que ver con un tema de dignidad: cuando fallece el paciente y no hay posibilidad de hacer un certificado porque no se sabe su causa de muerte, o ha sido una causa de muerte violenta, deja de ser una urgencia vital; pero pasa a ser una urgencia humanitaria para la familia, y nos ha tocado muchas veces, ya sea en carretera, en isla, particularmente Tierra del Fuego, Puerto William y Última Esperanza, que cuando la familia se entera o tenemos un accidente, es fundamental tener estos medios para la seguridad de los funcionarios de SML, pero también para el traslado de los restos. Y en ese aspecto, estamos muy contentos, como Gobierno Regional, de poder avanzar con este proyecto”.



El director Castro, en tanto, complementó que la concreción del proyecto incluyó la coordinación con la Dirección Nacional del SML, particularmente su Unidad de Proyectos, junto con el Gobierno Regional, “lo que nos va a permitir contar, por lo menos, por una buena cantidad de años, con vehículos cero kilómetros, con los mejores estándares técnicos y de calidad para poder cubrir la vasta zona de la región de Magallanes, al menos lo que podamos hacer vía terrestre, para poder hacer oportunos levantamientos de fallecidos en el caso de algún accidente o alguna desgracia que genere víctimas fatales”.



Hacia el final, la seremi Peutat puntualizó: “Es una tarea muy importante del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encomendada por el Presidente Gabriel Boric, el mejorar la presencia territorial de nuestros distintos servicios. (Las camionetas eran) una urgencia para poder llegar de buena manera a esos territorios, de forma segura para los funcionarios”.

