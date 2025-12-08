Punta Arenas,
8 de diciembre de 2025

MÁS DE 5 MIL REGALOS ENTREGÓ EL VIEJITO PASCUERO JUNTO A LA MUNICIPALIDAD

Benefició a 5.317 niños de la comuna. ​

NV 14

La Municipalidad de Punta Arenas realizó este fin de semana la tradicional entrega de regalos de Navidad, actividad que este año benefició a 5.317 niños de la comuna. Las jornadas se llevaron a cabo el viernes en el Cuartel de Bomberos de Río Seco y el sábado en el Liceo Luis Alberto Barrera, donde miles de familias participaron en un ambiente festivo, encabezado por la presencia del Viejito Pascuero.

Ambas jornadas incluyeron presentaciones artísticas, puntos de fotografía, música navideña y la esperada entrega de regalos para niños de hasta 10 años.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó el esfuerzo conjunto detrás de la iniciativa: "Exactamente 5.317 niños tienen regalos gracias al trabajo mancomunado del Viejito Pascuero con la Municipalidad. Comenzamos en julio y trabajamos hasta fines de septiembre para asegurar que los niños de nuestra comuna recibieran su regalo, sin ningún tipo de discriminación ni miramiento con fines sociales. Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido".

Junto con lo anterior, el jefe comunal invitó a las familias a sumarse a las próximas celebraciones de Navidad, que se realizarán en distintos puntos de la ciudad.

Janina Becerra, quien acompañó a su hija a recibir su regalo, valoró la iniciativa: "Es una buena instancia para los niños que les están regalando. Habla muy bien de la Municipalidad. Nosotros llevamos poco tiempo acá y ha sido muy bonito", comentó.

Por su parte, Jazmín Vargas, una de las niñas beneficiadas, expresó su alegría por poder recibir su regalo a manos del Viejito Pascuero: "Estoy muy contenta por este evento. Está muy hermoso y por los regalos de esta Navidad", relató.






MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA CONMEMORA 30 AÑOS DE "LA NEVAZÓN DEL SIGLO" CON EMOTIVO LANZAMIENTO DE LIBRO Y ACTIVIDADES CULTURALES

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


MÁS DE 5 MIL REGALOS ENTREGÓ EL VIEJITO PASCUERO JUNTO A LA MUNICIPALIDAD

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SALUD Y EDUCACIÓN FORTALECEN CONVENIO PARA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE CONTROLES DE SALUD ESCOLAR Y ADOLESCENTE EN MAGALLANES

