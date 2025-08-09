MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA CONMEMORA 30 AÑOS DE "LA NEVAZÓN DEL SIGLO" CON EMOTIVO LANZAMIENTO DE LIBRO Y ACTIVIDADES CULTURALES

Desarrollada por Cristóbal Valenzuela, recopila las historias y vivencias de los habitantes de la Comuna.

En un emotivo evento que reunió a autoridades y vecinos, la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca conmemoró ayer el 30° aniversario del "terremoto blanco" con actividades culturales y el lanzamiento del libro "La Nevazón del Siglo", que recopila las historias y vivencias de los habitantes de la Comuna durante ese histórico episodio, buscando preservar la memoria de un evento que marcó profundamente a la comunidad.

La ceremonia, contó con un video reportaje de lo que fue el Terremoto Blanco; luego, la Seremía de Culturas, Las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, llevó hasta la Comuna una obra teatral que plasmaba lo vivido durante ese episodio; y culminó con el lanzamiento del Libro “La Nevazón del Siglo”, el cual fue financiado por la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca y desarrolla por el artista Cristóbal Valenzuela.

Al respecto, el alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda, comentó que “fue una actividad muy linda que organizamos en conmemoración de los 30 años del Terremoto Blanco. Primero vimos un documental, donde se mostró lo lamentable de este episodio, en que hubo una mortandad y perdida para la ganadería importante; después, vimos una obra de teatro que nos trajo la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde se vio la otra parte, lo humano y la vivencia de un puestero, de mucha gente que sufrió este terremoto blanco y terminamos con el lanzamiento del libro. Así que fue una linda actividad y la gente lo disfrutó mucho”.

Por su parte, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, señaló que “es un espacio súper especial para la comunidad, particularmente pensar en esta historia de conmemoración quizás, de recuerdo de los 30 años de este terremoto blanco que es un suceso histórico para magallanes, pero también para las personas que lo vivieron, cómo lo relataron, cómo estuvieron o qué rol jugaron, creo que era algo importante y recordar y conmemorar a través del arte fue algo muy lindo. Desde el Ministerio de las Culturas, las





Artes y el patrimonio, es fundamental poder rescatar esta historia, pero también financiar estos procesos y creo que es importante la descentralización de estos servicios y por supuesto del teatro en general”.

El autor del libro, Cristóbal Valenzuela, afirmó que “uní las historias y armé este relato pensando sobre todo en compartir estas historias con las generaciones más jóvenes, por decirlo así. Es un proceso que iniciamos hace varios años atrás, impulsado por la Dirección de Desarrollo Comunitario para transformar nuestra biblioteca pública en un espacio de creación de contenido. Este es uno de los muchos libros ya publicados en la biblioteca. Incluso, era uno de los primeros que teníamos ganas de hacer y que se prolongó por la pandemia, también el estallido, pero hoy día por fin ya está listo y pronto a llegar a mano de quien esté interesado de este libro de distribución gratuita y que fue publicado acá desde la biblioteca pública de Laguna Blanca.

Comunidad Presente

Rosa Agüero, vecina de Laguna Blanca, comentó “excelente, la gente prestó mucha atención y buenísimo todo. Ojalá que pudieran verlo igual los niños jóvenes estudiantes, que eso sería bueno, sobre todo aquí en las comunidades rurales, donde tenemos pocas ocasiones de ver este tipo de obras, pero contentísima y agradecer igual la instancia que nos dieron a la comunidad de ser parte de esto”.

Paulina Sandoval, profesora de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, manifestó “fantástico, primero que se retomen estos temas, justamente en esta conmemoración, aprovechar además en mi rol docente con los estudiantes que están aquí en Laguna Blanca, con esta evidencia de crisis climática y traer a la memoria estos sucesos para tener justamente eso, pues, donde sostenernos y poder orientarnos para el presente y el futuro”.





​

