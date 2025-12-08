Punta Arenas,
8 de diciembre de 2025

MINVU ENTREGÓ 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA SECTORES MEDIOS EN MAGALLANES

​ ​ Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias. ​

MINVU - Entrega subsidios DS1_2

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo otorgó subsidios a 125 familias de sectores medios de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el marco del Primer Llamado Nacional 2025 del Programa DS1, que permite la compra de una vivienda nueva o usada, o bien desarrollar proyectos de construcción en terrenos propios.

 

La actividad fue encabezada por el Seremi del Minvu, Marco Uribe Saldivia, y el Director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, quienes destacaron este beneficio como una ayuda concreta para acceder a soluciones habitacionales de calidad.

 

“Ha sido una semana significativa para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región, en el marco de los 60 años de la institución. Hoy entregamos 125 subsidios a familias de sectores medios, que se suman a más de 780 beneficios adjudicados durante este periodo. Estos avances se complementan con el desarrollo de proyectos de Integración Social y con viviendas cuyo valor se ajusta a los beneficios, en el Plan Urbano Habitacional”, destacó el Seremi Marco Uribe Saldivia.

 

La región registró 116 familias seleccionadas en la modalidad de Adquisición de Vivienda y nueve en Construcción en Sitio Propio o Densificación Predial, lo que representa una inversión sectorial significativa para la región de Magallanes.

 

“Los subsidios de esta selección alcanzan los 1.900 millones de pesos, una cifra relevante dentro del avance regional del Plan de Emergencia Habitacional. Esperamos que en 2026 estos subsidios puedan comenzar a aplicarse en las etapas 2 y 3 del Plan Urbano Habitacional, lo que permitirá que más familias concreten su acceso a una vivienda”, señaló el Seremi Marco Uribe Saldivia.

 

Por su parte, el Director (s) del Serviu, Omar González Asenjo, enfatizó la diversidad de soluciones presentes en el llamado y la posibilidad de complementar los subsidios con apoyos vigentes a la tasa hipotecaria: “La mayoría de los subsidios corresponde a adquisición de una vivienda nueva o usada. Muchos de estos beneficiarios podrán complementar este subsidio con el apoyo a la tasa, lo que reduce el costo del dividendo al momento de solicitar un crédito hipotecario”, explicó.

 

A nivel nacional, el programa mantiene una disponibilidad de 50.000 subsidios a la tasa hipotecaria. De acuerdo con información oficial del Ministerio de Hacienda, más de 2.700 operaciones hipotecarias ya han sido aprobadas bajo este mecanismo y más de 33.000 solicitudes continúan en evaluación en la banca para la compra de viviendas nuevas dentro del rango de valor establecido.

 

“Estuve postulando hace mucho tiempo y esto representa cumplir un sueño. Sé que hay proyectos en la región donde puedo aplicar este subsidio, y también alternativas para adquirir un terreno y construir mi casa. Tener esta posibilidad abre un camino real para obtener mi vivienda”, expresó Exequiel Flores Arriagada, beneficiario.

 

Este beneficio, en sus diferentes modalidades, está enfocado para personas o familias que no son propietarias de una vivienda, que cuentan con una capacidad de ahorro o acceso a un crédito hipotecario, pero que requieren de un apoyo por parte del Estado para acceder a una solución habitacional definitiva.


MINVU_Avance obras Av

AVANZAN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ

MINVU ENTREGÓ 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA SECTORES MEDIOS EN MAGALLANES

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

Visita Colegio Punta Arenas 1

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN BORDE COSTERO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Ramon Diaz Eterovic

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC DICTARÁ CHARLA EN EL ESPACIO COMUNITARIO "LA IDEA"