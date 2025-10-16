Punta Arenas,
16 de octubre de 2025

MINVU VALORA APROBACIÓN DEL CORE QUE PERMITIRÁ CONCRETAR EL PARQUE URBANO HABITABLE DEL EX CLUB HÍPICO

​La aprobación permitirá recuperar un terreno histórico y convertirlo en un gran espacio público que impulsará la vida urbana y comunitaria en la ciudad de Punta Arenas.

hipicoclub

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) valoró la decisión adoptada por el Consejo Regional de Magallanes, que hoy aprobó cofinanciar la expropiación del terreno del ex Club Hípico de Punta Arenas, con el fin de habilitar un Parque Urbano Habitable de más de 20 hectáreas, donde convergerán naturaleza, cultura, deporte y comunidad.

 

La medida permitirá iniciar el proceso de expropiación e inscripción del terreno a nombre del SERVIU, paso fundamental para ejecutar el Plan Maestro que definirá las etapas de diseño y construcción del futuro parque. Este se convertirá en el nuevo pulmón verde de la ciudad, con áreas recreativas, deportivas, culturales y habitacionales, en el marco del Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional.

 

“Esta aprobación marca un antes y un después para Punta Arenas. Se ha dado un paso decisivo para que la ciudad cuente con un gran espacio público donde puedan desarrollarse los proyectos más anhelados por la comunidad. Agradecemos al Gobierno Regional, al gobernador y a las y los consejeros por esta decisión que nos permitirá recuperar un terreno emblemático para el uso libre de la ciudadanía”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

 

La tasación fue fijada en UF, actualizada a $21.800 millones aproximados, que serán financiados mediante un esquema compartido: $11.800 millones del Minvu y $10.000 millones del Gobierno Regional, en una gestión coordinada que busca maximizar los recursos públicos en beneficio de la región y atraer desarrollo a la comuna con un megaproyecto.

 

“La tasación fue realizada por una comisión de peritos externos, inscritos en el Registro del MOP, conforme a la normativa de expropiaciones. Son peritos especialistas y tomaron en cuenta su extensión, topografía y normativa restrictiva. Es un proceso técnico, transparente y que permite determinar un monto provisional”, explicó el director (s) del SERVIU, Omar González Asenjo.

 

El director (s) del SERVIU aclaró que el monto fijado es provisional, y debe ser discutido judicialmente, como parte del procedimiento habitual: “El tribunal será quien determine el valor definitivo. Lo importante es que el Estado asegura la posesión del terreno y puede avanzar con el proyecto”, agregó.

 

El Parque Urbano Habitable contemplará lagunas ornamentales, ciclovías, anfiteatro al aire libre, museo hípico, feria patagónica, invernadero, zonas deportivas y 150 viviendas tuteladas para personas mayores, que no serán entregadas en propiedad sino en comodato, evitando cualquier tipo de lucro. Estas viviendas estarán integradas al parque, promoviendo la vida comunitaria y la inclusión.

 

El terreno se emplaza en una ubicación estratégica sobre el eje de Avenida Bulnes, con excelente conectividad y una topografía que facilita su transformación. La expropiación permitirá dar un nuevo destino a un espacio hoy limitado por la normativa vigente, aplicando la Habilitación Normativa de Terreno (HNT) para habilitar allí usos públicos, equipamientos y áreas verdes en plazos mucho más acotados.

 

“Este proyecto no es sólo suelo, será calidad de vida, integración social y un mejor futuro urbano para las actuales y futuras generaciones. Estamos convencidos de que el Parque Urbano Habitable será un legado para Magallanes y una obra que trascienda los gobiernos. Un espacio de encuentro, participación y orgullo regional”, afirmó el seremi Marco Uribe.

 

Con la aprobación del CORE, el Minvu podrá avanzar en la tramitación del decreto expropiatorio y en la planificación participativa del proyecto, que se desarrollará en fases con mirada de largo plazo, apuntando a transformar el ex Club Hípico en el nuevo centro verde y social de Punta Arenas.


TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES CON NUEVO FONDO DE $30 MILLONES EN PASAJES CONCURSABLES

