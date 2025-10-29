Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

MINVU - Entrega Brisas del Estrecho_1

En una mañana marcada por la alegría y la emoción de 297 familias, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inauguró los conjuntos Brisas del Estrecho I y II, ubicados en el sector sur de Punta Arenas. Con esto, Magallanes superó en 74% la meta del Plan de Emergencia Habitacional.

 

La ceremonia fue encabezada por la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta Poblete, junto al gobernador regional Jorge Flies Añón, el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic, y autoridades locales y regionales.

 

Los proyectos suman 297 viviendas que beneficiaron a las agrupaciones Terra Australis y Alto Alerce II, que durante años mantuvieron la esperanza de concretar su sueño de la casa propia. La construcción fue posible gracias a una inversión superior a los $27 mil millones, financiada por el Minvu, el Gobierno Regional y el aporte de las familias.

 

“Este avance refleja un trabajo conjunto entre el Minvu y el Gobierno Regional, con una inversión de 27 mil millones de pesos que permitió construir viviendas de alto estándar y calidad térmica. Tal como nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric, estamos entregando barrios integrados, con equipamiento, áreas verdes y espacios comunitarios para fortalecer la vida en comunidad”, destacó la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta.

 

Con esta entrega, la región alcanza un total de 3.413 viviendas entregadas desde 2022, logrando un cumplimiento del 173,96% del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Este resultado supera ampliamente la meta inicial de 1.962 viviendas, llevando soluciones a lugares apartados como Torres del Paine, Primavera y Puerto Williams.

 

“En Magallanes hemos demostrado que cuando las instituciones trabajan coordinadas, los sueños de las familias se hacen realidad. Esta inversión conjunta representa una forma de gobernar basada en la cooperación y el bien común”, afirmó el gobernador regional Jorge Flies Añón.

 

Los conjuntos habitacionales se emplazan en un terreno de 11 hectáreas y contemplan más de 28 mil metros cuadrados de áreas verdes, multicanchas, juegos infantiles y salas de uso múltiple, consolidando un nuevo barrio en el sector sur de Punta Arenas. En total, son 150 viviendas para la agrupación Terra Australis y 147 para Alto Alerce II, ambas con trayectorias comunitarias que se remontan a 2015 y 2018 respectivamente.

 

Para Macarena Quintul Soto, una de las nuevas propietarias del barrio Brisas del Estrecho, este momento marcó el cierre de una espera de varios años: “Es una alegría inmensa, el sueño de la casa propia ya está realizado. Cuando vinimos a ver la casa piloto nos pareció hermosa, preciosa, con todo su entorno verde y los árboles alrededor. Es mágico pensar que aquí construiremos un hogar junto a mi familia”.

 

Por su parte, María Paz Delgado, también vecina del nuevo barrio, destacó el largo proceso que culmina con esta entrega. “Fueron casi diez años de espera, con muchas dificultades en el camino, pero hoy vemos que valió la pena. Las casas están muy bien equipadas, con áreas verdes y espacios para los niños. Nos sentimos orgullosas de haber llegado hasta aquí y muy agradecidas por el acompañamiento recibido durante todo el proceso”, dijo.

 

Las viviendas, de 57 metros cuadrados promedio, cuentan con estructura de acero galvanizado, ventanas termopanel y calefacción central, diseñadas para resistir las condiciones climáticas de la zona. Además, incluyen unidades adaptadas para personas con discapacidad y movilidad reducida.

 

“Cada familia que recibe sus llaves simboliza una victoria frente al déficit habitacional que recibimos al inicio del gobierno y una muestra concreta de justicia territorial. El Presidente Gabriel Boric nos pidió atender las necesidades de la gente y en Magallanes no sólo cumplimos con la meta encomendada, sino que estamos cerca de duplicarla”, comentó José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial regional.

 

El proyecto también incorporó medidas de protección ambiental, dado su emplazamiento cercano al Humedal del Estrecho. Entre ellas, la reforestación de 5,6 hectáreas de bosque nativo, el traslado de especies protegidas y la construcción de un sistema de drenaje que permite conservar el flujo natural del ecosistema.

 

Con esta entrega, el Minvu reafirma su compromiso con el desarrollo habitacional y urbano de Magallanes, consolidando barrios integrados, sustentables y con acceso equitativo a servicios y espacios públicos.


pioneros 10

SUBSECRETARIA MINVU VISITA EL PROYECTO "VILLA PIONEROS" Y FIRMA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE CERRO SOMBRERO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Leer Más

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

MINVU - Entrega Brisas del Estrecho_1
nuestrospodcast
Diálogo en Liceo Luis Cruz Martínez

SEGEGOB IMPULSA FORTALECIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Diálogo en Liceo Luis Cruz Martínez

SEGEGOB IMPULSA FORTALECIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pioneros 10

SUBSECRETARIA MINVU VISITA EL PROYECTO "VILLA PIONEROS" Y FIRMA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE CERRO SOMBRERO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
SM 4

PERSONAL DEL SAMU SE CAPACITÓ EN LENGUA DE SEÑAS GRACIAS A TALLER MUNICIPAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250