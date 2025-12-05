Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de diciembre de 2025

CICLO DE PIANO 2025 CULMINA CON GRAN CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

​Unos 2.500 asistentes disfrutaron de los siete conciertos que consolidaron al Teatro Municipal José Bohr como escenario destacado para la música de excelencia.

CIERRE CICLO DE PIANO 2025 (4)

​Con la presentación del pianista chileno Felipe Browne, la Municipalidad de Punta Arenas cerró el Ciclo de Piano 2025 de su Cartelera Cultural, un programa que reunió a cerca de 2.500 personas en siete conciertos realizados en el Teatro Municipal José Bohr. La iniciativa confirmó el creciente interés del público por la música de cámara y el protagonismo que ha ganado el nuevo piano de concierto C. Bechstein D-282, instrumento donado por siete empresas y que hoy distingue al principal escenario de la ciudad.

Browne, quien interpretó obras de Beethoven, Liszt, Chopin y Debussy en un recital de amplio repertorio, destacó la calidad del instrumento y el vínculo generado con la audiencia. "La gente fue muy calurosa en la recepción, así que estoy muy agradecido. Tener un buen piano ayuda, porque permite transmitir contenido que llega al alma. Para un pianista, tocar en un instrumento así es como manejar un Lamborghini: genera un sonido muy dulce y vale la pena. Estoy seguro de que muchos intérpretes querrán venir, porque cuando hay un mal piano la gente no quiere venir; es más difícil atraer a buenos músicos", señaló.

El artista, formado en Chile, Israel, Inglaterra y Alemania, relató además que su programa incluyó la Sonata Patética de Beethoven; el Soneto del Petrarca y la Rapsodia Húngara de Liszt; la Balada N.º 1, la Andante Spianato y la Gran Polonesa Brillante de Chopin; además de la Fantasía Impromptu, el Estudio Revolucionario y el Opus 25 N.º 1 del compositor polaco. "Fue un programa completo y muy honrado de que confiaran en mí para este cierre", agregó Browne.

El alcalde Claudio Radonich valoró el resultado del ciclo y el impacto que ha tenido el piano Bechstein en la programación cultural de la comuna. "Felipe Browne es uno de los grandes pianistas chilenos, alguien que ha tocado en muchas partes del mundo. Su presencia confirma la tónica de este esfuerzo que comienza con el piano donado por empresas. Hemos cumplido con siete grandes conciertos de pianistas chilenos y extranjeros, y lo más importante es la gran recepción del público", afirmó.

Radonich enfatizó que este instrumento "es un lujo aquí y en cualquier teatro del mundo" y que su llegada, junto a la instalación del Cuadro de Honor que reconoce a los benefactores, marcó un antes y un después en la escena cultural local. "Este piano será un motor. Nuestro compromiso es continuar en esta senda que ha permitido que miles de vecinos disfruten espectáculos de primera calidad, con un fuerte componente formativo y espacio para artistas regionales", añadió.

El jefe comunal destacó también que el 90% de la agenda cultural de la ciudad es financiada por la Municipalidad y la Fundación Cultural, con actividades gratuitas para la comunidad. Asimismo, adelantó que la Cartelera Cultural 2026 ya está en preparación, manteniendo el mismo nivel de gestión y buscando nuevos fondos para potenciar la programación.

El Ciclo Internacional de Piano de Punta Arenas, que este año contó también con Alfredo Perl, Goran Filipec, Danor Quinteros, Marco Antonio Cuevas y Armands Abols; se consolida así como un referente en el extremo austral del país, sustentado en un instrumento de primera línea mundial y en el compromiso de una comunidad que ha hecho de la música un espacio de encuentro y proyección cultural.

comisionhidrografica

PUNTA ARENAS ES SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA ANTÁRTICA TRAS CASI DOS DÉCADAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS

Leer Más

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

goreindespa
nuestrospodcast
comisionhidrografica

PUNTA ARENAS ES SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA ANTÁRTICA TRAS CASI DOS DÉCADAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Operativo Conjunto de la Autoridad Marítima en Punta Delgada 2

AUTORIDAD MARÍTIMA PARTICIPÓ EN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN COORDINADO POR LA SEREMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN PRIMERA ANGOSTURA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Natales 3

NATALES FUE LA COMUNA ESCOGIDA PARA DAR INICIO AL MES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Reu CChC CC Gobernador de Magallanes (1)

CCHC MAGALLANES Y CORPORACIÓN CIUDADES IMPULSAN DIÁLOGO COMÚN PARA DISEÑAR EL FUTURO URBANO DE PUNTA ARENAS