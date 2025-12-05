CICLO DE PIANO 2025 CULMINA CON GRAN CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

​Con la presentación del pianista chileno Felipe Browne, la Municipalidad de Punta Arenas cerró el Ciclo de Piano 2025 de su Cartelera Cultural, un programa que reunió a cerca de 2.500 personas en siete conciertos realizados en el Teatro Municipal José Bohr. La iniciativa confirmó el creciente interés del público por la música de cámara y el protagonismo que ha ganado el nuevo piano de concierto C. Bechstein D-282, instrumento donado por siete empresas y que hoy distingue al principal escenario de la ciudad.



Browne, quien interpretó obras de Beethoven, Liszt, Chopin y Debussy en un recital de amplio repertorio, destacó la calidad del instrumento y el vínculo generado con la audiencia. "La gente fue muy calurosa en la recepción, así que estoy muy agradecido. Tener un buen piano ayuda, porque permite transmitir contenido que llega al alma. Para un pianista, tocar en un instrumento así es como manejar un Lamborghini: genera un sonido muy dulce y vale la pena. Estoy seguro de que muchos intérpretes querrán venir, porque cuando hay un mal piano la gente no quiere venir; es más difícil atraer a buenos músicos", señaló.

El artista, formado en Chile, Israel, Inglaterra y Alemania, relató además que su programa incluyó la Sonata Patética de Beethoven; el Soneto del Petrarca y la Rapsodia Húngara de Liszt; la Balada N.º 1, la Andante Spianato y la Gran Polonesa Brillante de Chopin; además de la Fantasía Impromptu, el Estudio Revolucionario y el Opus 25 N.º 1 del compositor polaco. "Fue un programa completo y muy honrado de que confiaran en mí para este cierre", agregó Browne.

El alcalde Claudio Radonich valoró el resultado del ciclo y el impacto que ha tenido el piano Bechstein en la programación cultural de la comuna. "Felipe Browne es uno de los grandes pianistas chilenos, alguien que ha tocado en muchas partes del mundo. Su presencia confirma la tónica de este esfuerzo que comienza con el piano donado por empresas. Hemos cumplido con siete grandes conciertos de pianistas chilenos y extranjeros, y lo más importante es la gran recepción del público", afirmó.

Radonich enfatizó que este instrumento "es un lujo aquí y en cualquier teatro del mundo" y que su llegada, junto a la instalación del Cuadro de Honor que reconoce a los benefactores, marcó un antes y un después en la escena cultural local. "Este piano será un motor. Nuestro compromiso es continuar en esta senda que ha permitido que miles de vecinos disfruten espectáculos de primera calidad, con un fuerte componente formativo y espacio para artistas regionales", añadió.

El jefe comunal destacó también que el 90% de la agenda cultural de la ciudad es financiada por la Municipalidad y la Fundación Cultural, con actividades gratuitas para la comunidad. Asimismo, adelantó que la Cartelera Cultural 2026 ya está en preparación, manteniendo el mismo nivel de gestión y buscando nuevos fondos para potenciar la programación.