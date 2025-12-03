Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

CARABINEROS DETIENE A DOS MUJERES CON MARIHUANA TRAS FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

​La conductora dio positivo a cannabis y será formalizada este miércoles.

detenidasdrogaspuq

Durante la tarde de este martes 2 de diciembre, personal de la sección Centauro de la Prefectura de Carabineros de Magallanes fiscalizó a un vehículo en Punta Arenas en el que se encontraban dos mujeres. Según informó la institución, los funcionarios percibieron un fuerte olor a cannabis, por lo que realizaron una inspección del automóvil.

En el procedimiento se incautaron 11 envoltorios que contenían un total de 14,2 gramos de marihuana, comprobado mediante prueba de campo efectuada por el OS7 de Magallanes. Además, la conductora fue sometida a un examen toxicológico, el cual arrojó positivo a la misma sustancia.

Ambas mujeres fueron detenidas por infracción a la Ley 20.000. El Ministerio Público instruyó que la conductora pase a control de detención este miércoles 3 de diciembre por conducción bajo efectos de sustancias psicotrópicas, mientras que su acompañante quedó apercibida.



carabinerosreferencial

DETENIDO POR MALTRATO DE OBRA A CARABINEROS DE SERVICIO, AMENAZAS DE MUERTE Y AMENAZAS SIMPLES CONTRA PERSONAS Y ORDEN DE DETENCIÓN VIGENTE

AVANZAN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ

Leer Más

​Los trabajos en Avenida Colón alcanzan un 43% de avance y son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que moderniza más de 10 kilómetros de infraestructura vial en cuatro comunas de la región.

​Los trabajos en Avenida Colón alcanzan un 43% de avance y son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que moderniza más de 10 kilómetros de infraestructura vial en cuatro comunas de la región.

CARABINEROS DETIENE A DOS MUJERES CON MARIHUANA TRAS FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

CARABINEROS DETIENE A DOS MUJERES CON MARIHUANA TRAS FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

cursoriegomagallanes

CURSO DE RIEGO TECNIFICADO REFUERZA LA EFICIENCIA HÍDRICA EN LA AGRICULTURA FAMILIAR DE MAGALLANES

lagunablancaesquila

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA IMPULSA INÉDITA CAPACITACIÓN EN ESQUILA Y ACONDICIONAMIENTO DE LANAS EN MAGALLANES