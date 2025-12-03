CARABINEROS DETIENE A DOS MUJERES CON MARIHUANA TRAS FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

Durante la tarde de este martes 2 de diciembre, personal de la sección Centauro de la Prefectura de Carabineros de Magallanes fiscalizó a un vehículo en Punta Arenas en el que se encontraban dos mujeres. Según informó la institución, los funcionarios percibieron un fuerte olor a cannabis, por lo que realizaron una inspección del automóvil.

En el procedimiento se incautaron 11 envoltorios que contenían un total de 14,2 gramos de marihuana, comprobado mediante prueba de campo efectuada por el OS7 de Magallanes. Además, la conductora fue sometida a un examen toxicológico, el cual arrojó positivo a la misma sustancia.

Ambas mujeres fueron detenidas por infracción a la Ley 20.000. El Ministerio Público instruyó que la conductora pase a control de detención este miércoles 3 de diciembre por conducción bajo efectos de sustancias psicotrópicas, mientras que su acompañante quedó apercibida.





​

