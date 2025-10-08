Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

​En la iniciativa se invierten $15.770.600.000, financiados en un 46% por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y un 54% por Carabineros de Chile.

​La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, realizó la primera actividad de participación ciudadana en el marco de la ejecución de las obras de reposición de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas.

La iniciativa, que presenta un 24 por ciento de avance, tiene el objetivo de mejorar y normalizar los espacios de trabajo y habitabilidad para potenciar las funciones de orden y seguridad que realiza Carabineros en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El edificio de la Primera Comisaría incluirá zonas administrativas, de seguridad, habitabilidad y apoyo logístico, además de la Sección de Investigación Policial (SIP), estacionamientos y recintos complementarios a la función policial que permitan albergar caballares y canes.

“La ejecución de esta obra implica nuevos desafíos en la demanda por seguridad, lo que requiere disponer de los medios logísticos y la infraestructura adecuada para mejorar la entrega de servicios hacia la comunidad”, destacó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

 
En la iniciativa se invierten $15.770.600.000, financiados en un 46% por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y un 54% por Carabineros de Chile.

En la actividad de participación ciudadana, participan junto a la comunidad, el Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Director Regional de Arquitectura Jorge Cortes, Jefa Regional de la Subdere Daniela Panicucci, Consejero Regional Antonio Bradasic, Seremi de Seguridad Pública Carla Barrientos, Carabineros y Ejército, entre otras instituciones.

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

INICIATIVA DE BENEFICIO TRIBUTARIO AL HIDRÓGENO VERDE PASA A SALA: 1% SE PAGARÍA AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse".

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
MOP REALIZA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE PUNTA ARENAS

Equipo Ruta Médica

COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

TRABAJADORES DEL SLEP MAGALLANES SE ADHIEREN A MUTUAL DE SEGURIDAD

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

