EXPEDICIÓN CIENTÍFICA MONITOREA OBJETOS DE PROTECCIÓN Y ESPECIES CLAVE DE ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

​Con el propósito de levantar información sobre los objetos de protección de tres áreas protegidas, dos de ellas públicas y una privada, se desarrolló una expedición por fiordos y canales al sur de las provincias de Tierra del Fuego y Magallanes, por parte de la Seremi del Medio Ambiente de Magallanes y WCS Chile.



La vasta región austral no deja de sorprender: su geografía y clima indómitos son el hogar de abundante vida silvestre. En sus recónditos fiordos y canales viven fascinantes especies, muchas de las cuales son solo observables en estos rincones.

Al sur de las provincias de Tierra del Fuego y Magallanes confluyen áreas protegidas públicas y privadas, que en su conjunto buscan la protección de valiosos ecosistemas cuya biodiversidad contribuye al bienestar de todos los habitantes de la región. En ellas se monitorean periódicamente objetos de protección y otras especies clave, que son indicadores de la salud general de estas áreas.



La expedición se desarrolló entre el Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) Seno Almirantazgo, el Parque Nacional Alberto de Agostini y el sur del Parque Karukinka. El profesional de Áreas Protegidas de la Seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Francisco Brañas, destacó que “son muy importantes estas instancias de colaboración pública-privada para la gestión de las áreas protegidas, sobre todo en lugares tan aislados, que requieren un despliegue importante de recursos, tanto humanos como financieros, para llegar a ellos. Estas acciones permiten ir registrando el estado poblacional de los objetos de protección y la dinámica interna de los ecosistemas, que están dentro de las áreas protegidas, y también es una gran ocasión para fortalecer la gobernanza de las mismas”, señaló.



Parque Karukinka



En el Parque Karukinka la expedición tomó datos de los ejemplares de elefantes marinos en bahía Jackson. La colonia reproductiva, que es objeto de protección de Karukinka y del ACMU Seno Almirantazgo, comienza a llegar a sus costas en primavera, aunque algunos ejemplares se quedan en las aguas de sus alrededores durante todo el año. En el lugar se tomaron muestras de un individuo muerto en la costa, lo que permitirá analizar la presencia de enfermedades infecciosas, como la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad. “A fines de 2023, la influenza aviar prácticamente diezmó una generación completa de elefantes marinos de Península de Valdés, en las costas continentales de Argentina, con la muerte de 17.500 crías y un número indeterminado de adultos reproductores. Afortunadamente, la colonia de bahía Jackson no ha presentado mortalidades que podamos atribuir a un agente transmisible. Dado lo letal que es este virus, para los elefantes, y sabiendo que circula en el Cono Sur de América, es que, si encontramos fecas frescas o un ejemplar muerto, no dejamos pasar la oportunidad para tomar muestras, las que son analizadas por investigadores con los que colaboramos”, señaló Javiera Constanzo, gestora del enfoque Una Salud de WCS Chile.



Seno Almirantazgo



Continuando con la expedición, el equipo recorrió el islote Albatros, un pequeño Bien Nacional Protegido dentro del ACMU Seno Almirantazgo que alberga más de 40 especies distintas de aves, entre ellas el emblemático albatros de ceja negra, objeto de protección del área.



En el lugar se han dispuesto cámaras trampas, gracias a las cuales es posible ir conociendo qué otras especies lo habitan. Es así como sigue demostrándose la presencia y reproducción de huillín, cuyo primer hallazgo se remonta al 2018.

Por otra parte, la gestora del enfoque Una Salud de WCS Chile, lideró la caracterización de pequeños mamíferos que habitan el islote, confirmando la presencia de ratón colilargo en este icónico lugar del Seno Almirantazgo.



El islote Albatros, rebosante de biodiversidad, es un lugar amenazado por dos especies invasoras: visión y castor americano, por lo que WCS Chile realiza visitas periódicas al lugar para contribuir con el control de estas especies introducidas que ponen en peligro la vida silvestre del islote.



Donde se encuentran el ACMU Seno Almirantazgo y el Parque Nacional Alberto de Agostini



Entre fiordos y glaciares, de frente a la imponente cordillera Darwin, sobre los témpanos del fiordo Parry, el equipo logró tomar datos de una foca leopardo. La embarcación de traslado se mantuvo a unos 100 metros, mientras se sobrevoló un drone para conocer más detalles del individuo, sin alterar su conducta.



Las áreas de descanso, alimentación y reproducción de la foca leopardo, se encuentran en otro de los objetos de protección del ACMU Seno Almirantazgo, los hábitats proglaciares. Este depredador tope se alimenta principalmente de pingüinos, otras especies de focas y peces. Si bien sus poblaciones se asientan en áreas más cercanas a la Antártica, en estos brazos de hielo del fiordo Parry es posible encontrar varios individuos.



“En este sector hemos podido individualizar alrededor de 14 focas leopardo, en los últimos años. Esta información la hemos obtenido gracias a un trabajo colaborativo con otros investigadores, y que dio como resultado la guía de foto identificación de focas leopardo. Como WCS Chile hacemos monitoreo esporádico de estos individuos, tomando fotografías de su cara y sus manchas, lo que nos permite seguir sumando información al catálogo”, comentó Cristóbal Arredondo, coordinador del Programa de Conservación Terrestre de WCS Chile.



Entre los interminables kilómetros de bosques siempreverdes que se divisan en la costa, cormoranes, pingüinos de Magallanes, gaviotas y petreles gigantes, sobrevolaban la embarcación. En el quieto atardecer de uno de los últimos días de expedición, varios grupos de delfines australes desafiaron la velocidad de la embarcación y acompañaron a los investigadores entre piruetas.



Los esfuerzos colaborativos entre la Seremi del Medio Ambiente de Magallanes y WCS Chile permiten, a través de estas iniciativas, monitorear la vida salvaje de Magallanes, aquella que habita los rincones apartados de la región y que han hecho de la zona más austral de Chile, su hábitat. Ambas instituciones lideran, además, un programa de monitoreo participativo, que busca que usuarios regulares de áreas protegidas, contribuyan con la toma de datos de especies clave, a través de la plataforma SMART, una aplicación que se utiliza en varios lugares del mundo para colectar datos de fauna. De esa manera es posible realizar un monitoreo a largo plazo. Esta colaboración de los usuarios, que habitan y trabajan en el territorio, permite mejorar la gobernanza y gestión de estas áreas. Desde ahora, esta información está disponible y abierta a la comunidad en el siguiente sitio electrónico.



