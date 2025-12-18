EJÉRCITO REALIZA TRAVESÍA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA Y ACTUALIZA MEDICIONES GEODÉSICAS

En el marco de la Campaña Antártica 2025-2026, la Unidad de Exploración Terrestre Antártica (UETA) llevó a cabo una expedición terrestre entre la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión y el sector de Patriot Hills, uno de los lugares más remotos de la Antártica Occidental. La operación tuvo por objetivo apoyar la instalación, remedición y posterior retiro de sistemas de medición geodésica, para el monitoreo del comportamiento de la corteza terrestre y de las masas de hielo.





La primera fase de la operación contempló el traslado motorizado de personal y equipamiento científico mediante carros de orugas y motos de nieve, enfrentando condiciones climáticas extremas y un terreno altamente complejo. Durante esta etapa, la UETA realizó el trazado, apoyándose en el análisis de imágenes satelitales, lo que permitió identificar zonas con presencia de fisuras y minimizar los riesgos para el personal y el material científico.





“La importancia de realizar la planificación de la ruta radica en garantizar que el desplazamiento fuera lo más seguro posible, considerando que toda esta zona está cubierta de grietas, algunas de mayor y otras de menor envergadura”, señaló el Comandante de la UETA, Mayor Elías Figueroa R.





La maniobra abarcó aproximadamente 98 kilómetros, de los cuales los últimos 20 se realizaron en un sector previamente inexplorado. En Patriot Hills, especialistas del Instituto Geográfico Militar (IGM) actualizaron la información de dos puntos fijos del terreno instalados hace más de 20 años y que no habían sido revisados desde entonces. Estas estructuras, consistentes en placas fijadas sobre roca madre, fueron monitoreadas de manera continua durante más de 48 horas, lo que permitió determinar coordenadas con alta precisión.





El Capitán José Valdebenito C., Jefe de la Sección Investigación y Desarrollo del Departamento de Ingeniería del IGM, explicó que estas mediciones permiten cuantificar el movimiento de la corteza terrestre y detectar deformaciones asociadas a procesos glaciológicos, como el hundimiento o la elevación de masas de hielo.





“Al comparar las coordenadas obtenidas en 2004 con las actuales, podemos establecer variaciones en el tiempo y determinar tendencias para comprender los procesos geofísicos que afectan a esta zona”, señaló.





La segunda fase de la operación contempló el retiro de los sistemas de medición instalados en Patriot Hills, tarea que se efectuó conforme a lo planificado y sin incidentes, cerrando exitosamente la misión.





De manera complementaria, también se desarrollaron labores en la Estación Polar Científica Conjunta, como la remedición de vértices geodésicos adicionales, y se dio por finalizada la primera fase de instalación de una Estación de Referencia de Operación Continua (CORS), la cual registra de forma ininterrumpida las observaciones de los satélites que orbitan la región.





El ingeniero geomensor de la Sección Geodésica del Departamento de Ingeniería del IGM, Claudio Reyes N., explicó que esta estación permitirá analizar el comportamiento del terreno durante todo el año, incluyendo los períodos invernales, y no solo durante la temporada estival.





Esta operación científica, implementada en el marco de un convenio entre el IGM y el Instituto Antártico Chileno (INACH), reafirma el valor estratégico de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión y evidencia la capacidad de las Fuerzas Armadas (FAs) para ejecutar importantes tareas en la Antártica, contribuyendo de manera efectiva al conocimiento de este continente.

Fuente: ejercito.cl

