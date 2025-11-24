Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

CAMBIO DE MANDO EN LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI MARCA INICIO DE FUNCIONES DE LA DOTACIÓN 2025 -2026

​Coronel de Aviación (DA) Claudio Fica hizo entrega del mando y asumió el Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.

CAMBIO DE MANDO BASE FREI 2025 foto 5

​La Base Aérea Antártica Presidente Frei fue escenario el lunes 17 de noviembre de la ceremonia oficial de cambio de mando, un hito que marca la continuidad del liderazgo y la proyección institucional de la principal unidad aérea de Chile en el Continente Blanco. En esta ocasión, el Coronel de Aviación (DA) Claudio Fica, quien encabezó la base durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2024 y el 17 de noviembre de 2025, hizo entrega del mando, el que fue asumido por el Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.

 
La actividad comenzó con la formación de las dotaciones entrante y saliente, dando paso a la lectura de la resolución que formaliza el nombramiento del nuevo Comandante. Este acto administrativo, esencial en la continuidad del mando, dio el marco jurídico y ceremonial para el relevo.

 
A continuación, se arrió la insignia de mando del Comandante saliente, símbolo del término de su gestión tras un año de conducción en un entorno operativo y humano de alta exigencia. Acto seguido, se izó la insignia correspondiente al nuevo Comandante, señal visible del inicio de su período al mando de la Base Presidente Frei.

 
Como parte del protocolo, ambos Oficiales firmaron las actas de entrega, documento que certifica la transferencia de responsabilidades, recursos y funciones propias de la Comandancia. La firma fue acompañada por el saludo de las dotaciones presentes, quienes dieron testimonio del traspaso formal.

 
La ceremonia culminó con un discurso del Coronel Fica, en el que realizó un breve balance de su gestión y destacó el trabajo conjunto de las distintas organizaciones presentes en la base. Sus palabras marcaron el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo del Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes, quien asume el desafío de conducir las operaciones y la vida institucional en uno de los entornos más extremos y estratégicamente relevantes para el país.
La dotación 2025 -2026 permanecerá un año realizando funciones en la Antártica.

Fotos FAE fake news-08 (2)

ESTUDIANTES PONEN A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS FRENTE A LOS MITOS VIRALES SOBRE LA ANTÁRTICA

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE