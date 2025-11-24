CAMBIO DE MANDO EN LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI MARCA INICIO DE FUNCIONES DE LA DOTACIÓN 2025 -2026

​La Base Aérea Antártica Presidente Frei fue escenario el lunes 17 de noviembre de la ceremonia oficial de cambio de mando, un hito que marca la continuidad del liderazgo y la proyección institucional de la principal unidad aérea de Chile en el Continente Blanco. En esta ocasión, el Coronel de Aviación (DA) Claudio Fica, quien encabezó la base durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2024 y el 17 de noviembre de 2025, hizo entrega del mando, el que fue asumido por el Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.



La actividad comenzó con la formación de las dotaciones entrante y saliente, dando paso a la lectura de la resolución que formaliza el nombramiento del nuevo Comandante. Este acto administrativo, esencial en la continuidad del mando, dio el marco jurídico y ceremonial para el relevo.



A continuación, se arrió la insignia de mando del Comandante saliente, símbolo del término de su gestión tras un año de conducción en un entorno operativo y humano de alta exigencia. Acto seguido, se izó la insignia correspondiente al nuevo Comandante, señal visible del inicio de su período al mando de la Base Presidente Frei.



Como parte del protocolo, ambos Oficiales firmaron las actas de entrega, documento que certifica la transferencia de responsabilidades, recursos y funciones propias de la Comandancia. La firma fue acompañada por el saludo de las dotaciones presentes, quienes dieron testimonio del traspaso formal.



La ceremonia culminó con un discurso del Coronel Fica, en el que realizó un breve balance de su gestión y destacó el trabajo conjunto de las distintas organizaciones presentes en la base. Sus palabras marcaron el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo del Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes, quien asume el desafío de conducir las operaciones y la vida institucional en uno de los entornos más extremos y estratégicamente relevantes para el país.

La dotación 2025 -2026 permanecerá un año realizando funciones en la Antártica.



