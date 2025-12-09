Punta Arenas,
9 de diciembre de 2025

LOS TWIN OTTER DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE INICIAN OPERACIONES EN APOYO A LA MISIÓN GLACIAR UNIÓN EN LA ANTÁRTICA

​Los aviones ya han realizado operaciones en monte Vinson con personal del Inach que instalará estaciones para medir el cambio climático

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) efectuó el 26 de noviembre de manera simbólica el inicio oficial de las operaciones aéreas en la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, en pleno Círculo Polar Antártico, y en el que los aviones De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6 cumplirán un rol clave en misiones de exploración aérea y transporte de científicos.


Según la institución, en esta instalación, ubicada a 1.129 km del Polo Sur y a 3.000 km de Punta Arenas, cada año, la FACh, el Ejército, la Armada, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Instituto Antártico Chileno (Inach) despliegan a sus especialistas en la operación Glaciar Unión para desarrollar exploraciones e investigaciones científicas en uno de los entornos más desafiantes del planeta.


La misión es liderada por el Estado Mayor Conjunto (Emco), siendo ente ejecutor, en logística y transporte aéreo, la FACh, a través de la IVª Brigada Aérea, operando en la base aérea Chabunco de Punta Arenas, lugar donde también se encuentra el puesto de mando de Glaciar Unión.


En este contexto, las aeronaves ya han realizado operaciones en monte Vinson, sector donde el personal del Inach con el apoyo de las Fuerzas Armadas, instalarán dos estaciones multiparamétricas para medir el cambio climático en el corazón de la Antártica, a 4.800 metros de altura, la cumbre más alta del continente blanco.


Asimismo, los aviones del Grupo de Aviación N°6 se dirigieron al sector GL1, trasladando a científicos que fueron a revisar una baliza que se instaló el año pasado, la cual permite saber cómo es la dinámica del hielo en cuanto a la velocidad con la que fluye, permitiendo conocer cuánta nieve se ha ido acumulando, al igual que su densidad.

Fuente: infodefensa.com

BAHÍA EN EL CONTINENTE BLANCO LLEVARÁ EL NOMBRE DE LA DESTACADA POETISA NACIONAL GABRIELA MISTRAL

CORTE SUPREMA DESCARTA DISCRIMINACIÓN HACIA POSTULANTES INDÍGENAS Y VALIDA CRITERIOS APLICADOS POR SERVIU MAGALLANES EN PROCESO HABITACIONAL

​Confirma que las resoluciones del SERVIU solo estandarizan la revisión de antecedentes y no alteran los factores legales de puntaje, descartando actos arbitrarios en la exclusión de postulantes unipersonales con acreditación indígena.

educacionlibromagallanes

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES CONCLUYE INICIATIVA "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA" CON LANZAMIENTO DE LIBRO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RECTOR MARIPANI REITERA QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO Y LLAMA A ESTUDIANTES A DEPONER TOMA