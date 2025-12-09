LOS TWIN OTTER DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE INICIAN OPERACIONES EN APOYO A LA MISIÓN GLACIAR UNIÓN EN LA ANTÁRTICA

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) efectuó el 26 de noviembre de manera simbólica el inicio oficial de las operaciones aéreas en la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, en pleno Círculo Polar Antártico, y en el que los aviones De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6 cumplirán un rol clave en misiones de exploración aérea y transporte de científicos.

​



Según la institución, en esta instalación, ubicada a 1.129 km del Polo Sur y a 3.000 km de Punta Arenas, cada año, la FACh, el Ejército, la Armada, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Instituto Antártico Chileno (Inach) despliegan a sus especialistas en la operación Glaciar Unión para desarrollar exploraciones e investigaciones científicas en uno de los entornos más desafiantes del planeta.

​



La misión es liderada por el Estado Mayor Conjunto (Emco), siendo ente ejecutor, en logística y transporte aéreo, la FACh, a través de la IVª Brigada Aérea, operando en la base aérea Chabunco de Punta Arenas, lugar donde también se encuentra el puesto de mando de Glaciar Unión.

​



En este contexto, las aeronaves ya han realizado operaciones en monte Vinson, sector donde el personal del Inach con el apoyo de las Fuerzas Armadas, instalarán dos estaciones multiparamétricas para medir el cambio climático en el corazón de la Antártica, a 4.800 metros de altura, la cumbre más alta del continente blanco.

​



Asimismo, los aviones del Grupo de Aviación N°6 se dirigieron al sector GL1, trasladando a científicos que fueron a revisar una baliza que se instaló el año pasado, la cual permite saber cómo es la dinámica del hielo en cuanto a la velocidad con la que fluye, permitiendo conocer cuánta nieve se ha ido acumulando, al igual que su densidad.

Fuente: infodefensa.com

