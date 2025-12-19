Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

INACH Y SAG REFUERZAN ACCIONES PARA EL MONITOREO DE LA GRIPE AVIAR EN LA ANTÁRTICA

​Las instituciones acordaron mantener canales de comunicación permanentes y colaborar en campañas de información pública para proteger tanto a la fauna nativa como a la producción pecuaria de la zona.

gripe aviar_1

Con el objetivo de coordinar acciones estratégicas sobre el monitoreo de la gripe aviar en la Antártica, profesionales del del Instituto Antártico Chileno (INACH) y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sostuvieron reunión clave para fortalecer la vigilancia de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (H5N1) en el territorio más austral del planeta.


El Dr. Marcelo González, investigador del departamento científico del INACH, señala que "la instancia se enmarca en la detección y seguimiento de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (H5N1) en aves silvestres de la Antártica y subantártica, que ha motivado el desarrollo de protocolos especiales de vigilancia y bioseguridad liderados por INACH y autoridades sectoriales".


"El objetivo central es fortalecer la coordinación interinstitucional para anticipar y mitigar impactos sobre la fauna silvestre y la sanidad animal en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena", agrega González. Asimismo, se discutieron temas sobre gobernanza a nivel del Sistema del Tratado Antártico, como las acciones que se están tomando en este contexto por los diversos países firmantes.


El encuentro tuvo como eje central la unificación de criterios entre la vigilancia epidemiológica oficial del SAG, y los protocolos de bioseguridad del INACH, integrando la información científica de vanguardia con los sistemas de sanidad animal.


En la reunión participaron el Dr. Marcelo González (INACH), junto a especialistas en epidemiología y sanidad animal del SAG, como Álvaro González Rubio, Juan Francisco Álvarez (Director Regional subrogante) y Javier González Martínez.


Las instituciones acordaron mantener canales de comunicación permanentes y colaborar en campañas de información pública para proteger tanto a la fauna nativa como a la producción pecuaria de la zona.


El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

Leer Más

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

​Suministro residencial y servicios críticos se encuentran asegurados; se anuncian medidas preventivas desde las 14:00 horas

Cogrid Enap 2
LA MAYOR CAMPAÑA DEL JUGUETE DE LA HISTORIA: MÁS DE MIL REGALOS REUNIERON POLAR COMUNICACIONES Y AUSPICIADORES PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LA MAYOR CAMPAÑA DEL JUGUETE DE LA HISTORIA: MÁS DE MIL REGALOS REUNIERON POLAR COMUNICACIONES Y AUSPICIADORES PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

taller cerro guido4

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CERRO GUIDO APRENDIERON A TRAVÉS DE RÉPLICAS EN EL TALLER "MEMORIAS DE PIEDRA Y HUESO: MAGALLANES PREHISTÓRICO" DEL PAR EXPLORA MAGALLANES

JÓVENES EN REINSERCIÓN VIVEN EXPERIENCIA CULTURAL EN MUSEO