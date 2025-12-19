INACH Y SAG REFUERZAN ACCIONES PARA EL MONITOREO DE LA GRIPE AVIAR EN LA ANTÁRTICA

Con el objetivo de coordinar acciones estratégicas sobre el monitoreo de la gripe aviar en la Antártica, profesionales del del Instituto Antártico Chileno (INACH) y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sostuvieron reunión clave para fortalecer la vigilancia de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (H5N1) en el territorio más austral del planeta.





El Dr. Marcelo González, investigador del departamento científico del INACH, señala que "la instancia se enmarca en la detección y seguimiento de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (H5N1) en aves silvestres de la Antártica y subantártica, que ha motivado el desarrollo de protocolos especiales de vigilancia y bioseguridad liderados por INACH y autoridades sectoriales".





"El objetivo central es fortalecer la coordinación interinstitucional para anticipar y mitigar impactos sobre la fauna silvestre y la sanidad animal en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena", agrega González. Asimismo, se discutieron temas sobre gobernanza a nivel del Sistema del Tratado Antártico, como las acciones que se están tomando en este contexto por los diversos países firmantes.





El encuentro tuvo como eje central la unificación de criterios entre la vigilancia epidemiológica oficial del SAG, y los protocolos de bioseguridad del INACH, integrando la información científica de vanguardia con los sistemas de sanidad animal.





En la reunión participaron el Dr. Marcelo González (INACH), junto a especialistas en epidemiología y sanidad animal del SAG, como Álvaro González Rubio, Juan Francisco Álvarez (Director Regional subrogante) y Javier González Martínez.





Las instituciones acordaron mantener canales de comunicación permanentes y colaborar en campañas de información pública para proteger tanto a la fauna nativa como a la producción pecuaria de la zona.





