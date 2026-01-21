21 de enero de 2026
3,3% DE LOS HOGARES EN MAGALLANES FUE VÍCTIMA DE DELITOS VIOLENTOS EN 2024
Durante 2024, el 3,3% de los hogares urbanos de la Región de Magallanes fue víctima de delitos violentos, sin diferencias estadísticamente significativas en relación al 2,8% registrado en 2023.
La presente publicación integra los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024 con los registros administrativos de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones publicados por el Ministerio de Seguridad.
Los registros administrativos dan cuenta de los delitos que ocurrieron y que fueron notificados a las autoridades, mientras que la ENUSC entrega información de los delitos denunciados y no denunciados, además de las percepciones de la población en torno a la temática de seguridad a partir de una muestra representativa a nivel nacional y regional.
Durante 2024, el 3,3% de los hogares urbanos de la Región de Magallanes fue víctima de delitos violentos, sin diferencias estadísticamente significativas en relación al 2,8% registrado en 2023. En lo que refiere al total de los delitos consultados en la encuesta, el 22,5% de los hogares reportó haber sufrido alguno de estos y un 28,7% de ellos denunció formalmente los hechos.
En cuanto al acoso, uno de los fenómenos específicos medidos por ENUSC, el 7,3% de las personas señaló haber sido víctima, con mayor prevalencia en mujeres y en el tramo etario de 15 a 29 años.
Por otro lado, los registros administrativos revelan que en 2024 se registraron 806,6 denuncias de delitos violentos por cada 100.000 habitantes, siendo las amenazas y riñas el delito más reportado.
Fuente: dialogosur.cl
PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS
En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.
En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.