Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de diciembre de 2025

FACH LIDERA HISTÓRICA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

​La institución dejará instalado cinco nuevos módulos, los cuales están diseñados para mejorar de manera significativa las condiciones de habitabilidad, seguridad y operatividad del personal.

MODULOS NUEVOS GLACIAR UNION 3

​En pleno Círculo Polar Antártico, a 1.129 kilómetros del Polo Sur, la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión se encuentra plenamente operativa, marcando un nuevo hito para la presencia de Chile en el Continente Blanco. En el lugar está desplegada una dotación integrada por funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, el Instituto Antártico Chileno (INACH) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes cumplen diversas tareas orientadas al apoyo de la investigación científica y la exploración en uno de los entornos más extremos del planeta.

 
Este año, la estación tiene una connotación especial para la FACH, ya que la Institución se encuentra a cargo de la instalación de cinco nuevos módulos de infraestructura, diseñados para mejorar significativamente las condiciones de habitabilidad, seguridad y operatividad del personal que trabaja en la zona, donde la temperatura promedio anual alcanza los -20 °C.

 
El Jefe de la División Antártica de la FACH, Comandante de Grupo (BA) Fernando Machuca, y parte del equipo que lidera el proyecto de infraestructura, explicó que la iniciativa fue presentada por la Institución y que en esta primera etapa corresponde a la Fuerza Aérea ejecutar la instalación de los módulos, consistentes en un baño, duchas y tres comedores que pueden operar de manera independiente o unirse entre sí. Las siguientes tres fases contemplan habilitar una cocina, enfermería, dormitorios y bodegas; estas etapas estarán a cargo del Estado Mayor Conjunto (EMCO), en su rol de organismo administrador de la Campaña Polar Científica Conjunta Glaciar Unión.

 
“La estación lleva más de diez años en el sector, pero las condiciones de habitabilidad, considerando las características meteorológicas extremas, ameritaban crecer y desarrollar mayores capacidades de resguardo y funcionamiento”, señaló el Comandante Machuca.

 
Actualmente, gran parte del asentamiento estival está compuesto por infraestructura armable, principalmente carpas, además de dos domos que deben ser desenterrados cada temporada para su utilización, labor que demanda un alto uso de maquinaria y un considerable esfuerzo físico. En este contexto, la llegada de los nuevos módulos representa un avance significativo.

 
Las estructuras cuentan con un sistema mecano de prearmado y están diseñadas específicamente para condiciones polares. Están construidas en acero galvanizado, material resistente a la corrosión y a las bajas temperaturas, lo que permitirá mejorar el aislamiento, la calefacción interior y el confort de sus ocupantes. Además, incorporan un sistema mixto de suministro eléctrico que puede operar mediante generadores tradicionales o a través de paneles fotovoltaicos, disminuyendo el uso de combustibles fósiles y respetando los Protocolos sobre Protección del Medio Ambiente en la Antártica.

 
Otro elemento innovador es que los módulos están instalados sobre esquíes, a una altura aproximada de 80 centímetros sobre la superficie, permitiendo que el viento evite la acumulación de nieve en su base. Esta característica facilitará que, en futuras campañas, la estación pueda ser habilitada de manera más rápida, evitando que las estructuras queden enterradas con el paso del tiempo.

 
“Este sistema permite que el viento reinante evite la acumulación de nieve. Igualmente, los esquíes hacen posible su traslado; si bien es acotado, ello permite que siempre permanezca sobre la altura normal de la superficie. De esta forma, se evita que queden enterrados bajo la nieve”, concluyó el Comandante Machuca.

 
La Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión fue inaugurada el 4 de enero de 2014, reutilizando infraestructura proveniente de la antigua Estación Polar Teniente Arturo Parodi de la FACH. La implementación de estos nuevos módulos constituye la primera gran renovación oficial de sus espacios de habitabilidad, reflejando el compromiso permanente de la Fuerza Aérea de Chile con el desarrollo científico, la soberanía y la presencia activa del país en el territorio antártico.

 
Si bien las carpas continuarán siendo utilizadas como apoyo complementario, esta modernización marca un antes y un después en la evolución de la estación, fortaleciendo las capacidades logísticas y humanas de quienes, año tras año, enfrentan las duras condiciones del Continente Blanco en nombre de la ciencia y de Chile.

Marchese

PRODUCCIÓN DE AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES IMPULSARÁ DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA EN LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

Leer Más

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

A_UNO_kast
nuestrospodcast
MODULOS NUEVOS GLACIAR UNION 3

FACH LIDERA HISTÓRICA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MODULOS NUEVOS GLACIAR UNION 3

FACH LIDERA HISTÓRICA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ROD_3483 (Copiar)

NAVIDAD SEGURA: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ETIQUETADO DE JUGUETES Y REALIZA LLAMADO A COMPRAR SÓLO EN COMERCIO ESTABLECIDO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
unnamed

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ACUMULA QUINCE MESES DE ALZAS ININTERRUMPIDAS