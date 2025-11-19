FUERZA AÉREA DE CHILE REALIZA OPERACIÓN SAR POR ACCIDENTE EN TORRES DEL PAINE

​Un helicóptero Bell-412 de la IVª Brigada Aérea se desplegó para colaborar en el traslado de los cinco turistas extranjeros fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine.



La Fuerza Aérea de Chile, a través de la IVª Brigada Aérea, efectuó este miércoles una operación SAR (Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo) en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a fin de trasladar a los cinco ciudadanos extranjeros que perdieron la vida en el sector de Los Perros, al interior del Parque Nacional Torres del Paine.



La misión fue realizada por un helicóptero Bell-412 del Grupo de Aviación N° 6, que despegó desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, a las 11:00 horas. El plan de vuelo contempló una escala técnica en Puerto Natales para reabastecimiento de combustible y, posteriormente, dos tramos hacia la zona del accidente.



El primero de estos vuelos tuvo como destino final el Destacamento Acorazado N° 5 “Lanceros”, del Ejército de Chile, ubicado en Puerto Natales, donde fueron entregados los cinco fallecidos para los procedimientos correspondientes. El segundo tramo culminó en el Hospital de Puerto Natales, donde fueron desembarcadas todas las personas trasladadas desde el sector, incluida una con síntomas de hipotermia y los rescatistas que participaron en las labores de apoyo y rescate.



El operativo se desarrolló conforme a la autorización otorgada por la Fiscalía, permitiendo avanzar en los procesos legales y logísticos necesarios para la repatriación de las víctimas a sus países de origen.



La Fuerza Aérea de Chile reitera su permanente disposición para colaborar ante este tipo de emergencias, poniendo a disposición sus capacidades aéreas y humanas al servicio del país, especialmente en situaciones que requieren apoyo urgente y humanitario.



