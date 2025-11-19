Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de noviembre de 2025

FUERZA AÉREA DE CHILE REALIZA OPERACIÓN SAR POR ACCIDENTE EN TORRES DEL PAINE

​La misión fue realizada por un helicóptero Bell-412 del Grupo de Aviación N° 6, que despegó desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, a las 11:00 horas.

OPERACION SAR TORRES DEL PAINE FACH 6

​Un helicóptero Bell-412 de la IVª Brigada Aérea se desplegó para colaborar en el traslado de los cinco turistas extranjeros fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine.

La Fuerza Aérea de Chile, a través de la IVª Brigada Aérea, efectuó este miércoles una operación SAR (Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo) en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a fin de trasladar a los cinco ciudadanos extranjeros que perdieron la vida en el sector de Los Perros, al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

La misión fue realizada por un helicóptero Bell-412 del Grupo de Aviación N° 6, que despegó desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, a las 11:00 horas. El plan de vuelo contempló una escala técnica en Puerto Natales para reabastecimiento de combustible y, posteriormente, dos tramos hacia la zona del accidente.

El primero de estos vuelos tuvo como destino final el Destacamento Acorazado N° 5 “Lanceros”, del Ejército de Chile, ubicado en Puerto Natales, donde fueron entregados los cinco fallecidos para los procedimientos correspondientes. El segundo tramo culminó en el Hospital de Puerto Natales, donde fueron desembarcadas todas las personas trasladadas desde el sector, incluida una con síntomas de hipotermia y los rescatistas que participaron en las labores de apoyo y rescate.

El operativo se desarrolló conforme a la autorización otorgada por la Fiscalía, permitiendo avanzar en los procesos legales y logísticos necesarios para la repatriación de las víctimas a sus países de origen.

La Fuerza Aérea de Chile reitera su permanente disposición para colaborar ante este tipo de emergencias, poniendo a disposición sus capacidades aéreas y humanas al servicio del país, especialmente en situaciones que requieren apoyo urgente y humanitario.

DESPEDIDA DOTACION GLACIAR UNION 5

CEREMONIA DE DESPEDIDA MARCÓ INMINENTE INICIO DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA “GLACIAR UNIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
<