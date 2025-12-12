Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

sernageomingore

Un equipo de Sernageomin, encabezado por el subdirector nacional de Geología, Mauricio Lorca, se reunió la semana pasada con el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, para revisar proyectos clave de la región. La sesión se llevó a cabo en dependencias de la gobernación y contó con la participación de Régulo Díaz, director regional de Sernageomin, Rodrigo Lasen, jefe de Departamento de Estudios y Análisis Sectorial de Minería, y la geóloga regional Luna Pérez. 

Durante el encuentro se evaluaron los avances del programa FNDR de monitoreo y alertamiento de la cuenca del Río Las Minas y se analizaron los preparativos para el proyecto de monitoreo y vigilancia del volcán Burney, cuyo primer paso será una expedición de exploración geológica en torno al volcán. Además, se discutieron otras necesidades regionales en las que el gobernador destacó la importancia de que Sernageomin lidere iniciativas de solución. 

“El encuentro nos permitió revisar avances y coordinar próximas acciones, asegurando que nuestros programas científicos y de vigilancia estén orientados a satisfacer las necesidades locales y a fortalecer la seguridad geológica de la región,” afirmó Lorca. 

Agregó que “la coordinación con las autoridades regionales es clave para que los proyectos de monitoreo y las futuras expediciones, como la que realizaremos al volcán Burney, tengan un impacto real en la prevención de riesgos y en la planificación territorial de Magallanes”. 

En tanto, Díaz señaló que “reuniones como esta son fundamentales para alinear nuestros proyectos con las prioridades de la región. Nuestro objetivo es que la información geológica y los programas de monitoreo tengan un impacto concreto en la prevención de riesgos y en el desarrollo sustentable de Magallanes”. 

Por último, el gobernador valoró la participación de Sernageomin, destacando “la importancia de contar con información técnica de calidad y coordinación institucional para la toma de decisiones sobre recursos naturales y prevención de riesgos en Magallanes”, concluyó Flies. 


SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

IMPULSADO POR EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE: PRIMER PROYECTO DE AMONÍACO VERDE EN EL PAÍS ES APROBADO

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

baldovinogomez

REALIZAN EMOTIVA JORNADA DE MEMORIA Y HOMENAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADIO FISCAL

PLAZA DE ARMAS SERÁ ESCENARIO DEL CIERRE DE LA CAMPAÑA “#MAGALLANESSINDISCRIMINACIÓN” ESTE 12 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS

