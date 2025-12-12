Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

PUNTA ARENAS LANZA EL TERCER CAMPEONATO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y ANUNCIA CLÍNICA DEPORTIVA CON MARÍA FERNANDA VALDÉS

​La actividad, organizada por la Fundación Municipal de Deportes y el municipio, reunirá a 50 competidores locales y ofrecerá una clínica gratuita encabezada por una de las referentes históricas de la halterofilia nacional.

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes, anunció este jueves el tercer Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas, instancia que busca fortalecer el desarrollo local de la halterofilia y seguir posicionando esta disciplina a nivel regional. La actividad contará además con una clínica deportiva gratuita encabezada por la destacada pesista nacional y excampeona mundial María Fernanda Valdés.

El campeonato cuenta con la colaboración de Federación Chilena de Levantamiento de Pesas y se desarrollará en el Gimnasio Vatra, ubicado en calle Caupolicán, el viernes 12 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas, y el sábado 13 de diciembre, entre las 09:00 y las 15:00 horas. Como actividad adicional, la Fundación organizó una clínica técnica gratuita dictada por María Fernanda Valdés, que se efectuará el viernes 12 de diciembre a las 16:00 horas en el mismo recinto.

"Durante este año 2025 hemos trabajado en distintos deportes: gimnasia, boxeo, deportes de contacto, atletismo, tenis de mesa, etc. Por tanto, para nosotros es muy importante, como fundación, dar espacio y sobre todo visibilidad a muchos deportes que son indoor y que cuentan con gran número de practicantes. A lo mejor no son tan populares como el fútbol, pero sí tienen un espacio y un esfuerzo gigante", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

Junto con lo anterior, el jefe comunal recordó que la municipalidad cuenta con una escuela municipal vinculada a este deporte. "Las pesas son un deporte que en nuestra ciudad tiene mucha tradición, y la idea justamente, como Fundación Municipal de Deportes, es colaborar para que esta se mantenga, sobre todo en las nuevas generaciones".

El director ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, enfatizó el impacto que ha tenido el apoyo municipal desde 2022: "Hemos realizado clínicas para entrenadores y deportistas, certificación de entrenadores en nivel 1 y 2. También, en su momento, trajimos al head coach búlgaro Giorgi Panchev. Hemos realizado además una escuela, y hoy en día contamos con una sala especialmente acondicionada para este deporte. Por lo tanto, todas estas alternativas son para que los chicos puedan entrenar mejor, puedan competir mejor, y por eso estamos hoy en este lanzamiento".

Por su parte, el técnico federado José Mayorga subrayó la importancia de contar con competencias locales: "Gracias a este campeonato tendremos la posibilidad de competir en casa con estándares nacionales, algo esencial para el desarrollo deportivo".

Desde la organización informaron que se espera la participación de 50 deportistas, hombres y mujeres desde los 15 años, quienes competirán en las modalidades tradicionales de la halterofilia, arranque y envión. El torneo es gratuito para los competidores, cuenta con sus inscripciones cerradas y tendrá entrada liberada para el público.


AUTORIDADES DE LA UMAG Y FEUM COORDINAN ENTREGA DE CAMPUS PARA PROCESO ELECTORAL

SLEP MAGALLANES CONCLUYE MEJORAS EN COCINA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO POR MÁS DE 29 MILLONES DE PESOS

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

PUNTA ARENAS LANZA EL TERCER CAMPEONATO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y ANUNCIA CLÍNICA DEPORTIVA CON MARÍA FERNANDA VALDÉS

HIF MAGALLANES 2025: VISTO BUENO AMBIENTAL EN PROYECTO, PARTICIPACIÓN EN 3ERA FERIA EDUCATIVA DE H2V Y CIERRE DE PROGRAMA JUNTO A ONG CANALES

THE BRITISH SCHOOL INVITA A LA COMUNIDAD AL ESTRENO DE SU MUSICAL CINDERELLA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE