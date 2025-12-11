Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de diciembre de 2025

CIRCO DE TRADICIÓN FAMILIAR EN CHILE ES RECONOCIDO COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO

​“Como Estado de Chile sentimos un profundo orgullo de haber trabajado junto a las familias circenses, sus organizaciones, la academia y la sociedad civil, para avanzar en esta postulación que hoy estamos coronando con este reconocimiento internacional que consagra el valor histórico, social y artístico del circo chileno como un patrimonio del mundo”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tras conocer la noticia.

circounesco

​El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO aprobó hoy la inscripción del Circo de Tradición Familiar en Chile en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un hito histórico para las artes, la memoria afectiva del país y las comunidades que han resguardado este oficio por generaciones.

 
La decisión fue adoptada durante la 20ª sesión realizada en Nueva Delhi, India, instancia en la que la delegación chilena presentó los elementos centrales del expediente elaborado para dar respaldo a esta postulación. El proceso, impulsado por las comunidades circenses desde 2017, contó con amplia participación, instancias de validación y 657 cartas de apoyo.

 
“Esta es una gran noticia para Chile. El Circo de Tradición Familiar es parte de la cultura, patrimonio e identidad de nuestro país, ha cautivado a distintas generaciones y también ha cumplido un rol fundamental en la democratización y descentralización de la participación cultural, lo que los ha llevado a transformarse en una de las manifestaciones artísticas más populares y queridas del país”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, tras confirmarse el anuncio. “Por eso, como Estado de Chile sentimos un profundo orgullo de haber trabajado junto a las familias circenses, sus organizaciones, la academia y la sociedad civil, para avanzar en esta postulación que hoy estamos coronando con este reconocimiento internacional que consagra el valor histórico, social y artístico del circo chileno como un patrimonio del mundo”, agregó la secretaria de Estado.

 
“Este reconocimiento a nivel global destaca un patrimonio popular de nuestro país que tiene más de 200 años. Desde hoy esta práctica es una tradición que pertenece no solo a las chilenas y chilenos, sino al mundo entero. Fueron reconocidas las características universales excepcionales que posee el circo de tradición familiar en Chile, lo que refuerza el rol del Estado de contribuir y promover los procesos necesarios para su salvaguardia y continuar con su transmisión para que la ciudadanía y las futuras generaciones conozcan su importancia histórica”, agregó la subsecretaria Carolina Pérez Dattari desde Nueva Delhi, quien junto a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Kudo; y la subdirectora nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, Paula Jaraquemada Rassé, encabezaron la delegación chilena compuesta también por cultores y cultoras del circo tradicional.

 
Tradición, movilidad y arraigo territorial son rasgos centrales del circo familiar chileno. Su carácter trashumante ha permitido que durante más de un siglo llegue a lugares donde el acceso a actividades artísticas no es permanente, extendiendo su carpa desde pequeñas localidades hasta territorios insulares y zonas extremas del país. Su presencia ha cruzado fronteras y forjado lazos con comunidades circenses de distintas regiones del mundo, consolidando un patrimonio que dialoga más allá de sus límites geográficos.

 
Desde la India, donde participa como parte de la comitiva oficial de nuestro país, el reconocido Joaquín Gastón Maluenda, “Tachuela Grande”, dedica este trascendente reconocimiento a “quienes están en el cielo”. Dice que este “es un homenaje a todos los que se fueron a lo largo de décadas y décadas de trabajo y pasión, a todos los heroicos y heroicas circenses que lograron que nuestro circo tenga 200 años de vida”.

 
En la región de Magallanes, el Seremi de las Culturas, Luis Navarro, también se sumó a las manifestaciones de alegría y orgullo por esta distinción. "Estamos felices porque hoy se reconoce el corazón itinerante de Chile. El Circo de Tradición Familiar es, sin duda, una de las expresiones más nobles de nuestra cultura. Es la validación de una forma de vida que ha sabido resistir y evolucionar, llevando magia y alegría a todos los rincones de nuestro país. Gracias por hacer reír y soñar a tantas generaciones de chilenos".

 
La decisión de UNESCO

 
El Comité Intergubermanental de la Unesco aprobó la inscripción de esta práctica, reconociendo su valor cultural, social y comunitario y destacando que constituye un modo de vida transmitido de generación en generación, por clanes familiares que itineran durante todo el año, preservan y difunden conocimientos, habilidades artísticas y prácticas propias del oficio circense, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia.

 
El organismo valoró, especialmente, la transmisión continua de saberes desde la infancia, basada en la oralidad, el juego y la práctica cotidiana, así como el carácter inclusivo, solidario y diverso del circo tradicional. También subrayó su contribución a la visibilización del patrimonio cultural inmaterial y al desarrollo sostenible, así como su aporte a las economías familiares y a la integración de personas de distintas identidades y capacidades.

 
Asimismo, se reconoció la larga trayectoria de organización del sector circense de Chile en la protección de su patrimonio, desde la creación del sindicato de artistas circenses en 1935 hasta las actuales medidas de salvaguardia que incluyen formación, archivo, difusión y sensibilización.

 
“Por años los circenses hemos soñado con que el circo ocupe el lugar que merece, y que se reconozca su aporte a la cultura y a la identidad del país. Este paso honra a nuestras nuevas generaciones, pero también a quienes nos antecedieron y entregaron su vida al circo, enseñándonos el amor por la pista, los trapos, los palos y cada una de nuestras tradiciones. Somos más que un espectáculo centenario: somos una comunidad unida por una forma de vida”, comentó la gestora y artista circense, Cristina Córdoba “Chubytolina”, quien siguió la votación junto a la comunidad durante la madrugada en Chile.

ENCUENTRO PCC 3

PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA TRAZAN SU HOJA DE RUTA 2026-2027

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DECLARAN ADMISIBLE QUERELLA INTERPUESTA POR LA CORMUPA CONTRA SUJETO QUE CHOCÓ EL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Leer Más

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

CV 1
nuestrospodcast
epaaustral

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

TORRES DEL PAINE REGISTRA ALZA DEL 14% EN VISITAS ACUMULADAS DURANTE 2025

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cuidadospaliativos

HCM REFUERZA INFORMACIÓN SOBRE SU PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES Y CONVOCA A ULTIMA JORNADA PARA CUIDADORES ESTE 11 DE DICIEMBRE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
museorioseco-700x525

SEMINARIO “CUANDO LO EXTREMO SE CONVIERTE EN LA NORMA” EN PUNTA ARENAS