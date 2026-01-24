Punta Arenas,
24 de enero de 2026

LANZAMIENTO DE LIBRO SOBRE EL CERRO DE LA CRUZ Y CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE CHILOÉ MARCAN NUEVO EPISODIO CULTURAL EN MAGALLANES

Ojo con la Cultura

OJO CON LA CULTURA 3

Durante un nuevo episodio del programa Ojo con la Cultura, de Polar Comunicaciones, conducido por el historiador Víctor Hernández Godoy, se abordaron hitos relevantes del patrimonio local y la memoria histórica regional, con énfasis en el barrio Cerro de la Cruz y la herencia cultural chilota en Magallanes.

En el primer bloque del programa, el autor Nelson Cárcamo presentó su libro El Cerro de la Cruz, una obra que reúne 25 semblanzas de personajes emblemáticos del sector, rescatando historias de vida ligadas al desarrollo social, cultural y urbano del tradicional barrio puntarenense. Entre los nombres destacados figuran Armando Barría, Aliro Cárdenas Oyarzún, José Antonio Maichil Vera, Pablo Pérez Ravena y Tolentino Pérez, entre otros vecinos que marcaron la identidad del sector.

El proceso de construcción del libro se basó principalmente en testimonios de familiares y habitantes del barrio, otorgando un valor comunitario, histórico y arquitectónico al relato. Esta metodología permitió reconstruir la memoria del Cerro de la Cruz desde una mirada cercana, poniendo en valor la tradición oral y el sentido de pertenencia territorial.

En el segundo bloque de Ojo con la Cultura, el gestor cultural Danilo Pozo abordó la conmemoración de los 200 años de la anexión del archipiélago de Chiloé a la República de Chile, destacando la profunda relación histórica y cultural entre Chiloé y la Región de Magallanes, así como la influencia de la migración chilota en la conformación social de Punta Arenas.

El programa cerró con el anuncio del lanzamiento de las Semanas Culturales de Chiloé en Magallanes, una iniciativa orientada a fortalecer la vida comunitaria, rescatar la arquitectura chilota y generar un archivo cultural mediante la difusión de libros de autores chilotes, reafirmando el vínculo histórico entre ambos territorios desde una perspectiva patrimonial y contemporánea.



​​El programa lo puedes ver completo a continuación:


LA LITERATURA MAGALLÁNICA DESPIDE A ROSAMARÍA SOLAR ROBERTSON, AUTORA Y DEFENSORA DEL PATRIMONIO REGIONAL

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

IA_SEREMI01 Adrian Paredes, seremi Verónica Vallejos y Leonardo Velásquez

UMAG MANIFIESTA INTERÉS TEMPRANO EN PROGRAMA NACIONAL DE IA PARA PEDAGOGÍAS

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

PUNTOS DE ACOPIO (5)

MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO